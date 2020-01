Viel mehr Grün für die Stadt

„Begeisterung“ – gleich zwei Mal gebraucht sie dieses Wort. Begeisterung wecken, die Begeisterung der Erfurter an die Gäste weitergeben – das nennt Kathrin Weiß, Geschäftsführerin der Bundesgartenschau im Jahr 2021 in Erfurt, als ihr Ziel. Nach Mannheim ist sie gekommen, um zum Auftakt der Veranstaltungsreihe „Plattform“ zu sprechen, die auf die Bundesgartenschau 2023 in der Quadratestadt einstimmen soll. Das Quartier Q 6/Q 7 hat dazu eigens einen nur zeitweise genutzten Laden zur Verfügung gestellt.

„Wir wollen da nicht nur Vorträge bieten“, kündigt Michael Schnellbach, Geschäftsführer der Bundesgartenschau Mannheim 2023, an. Geplant seien auch Baustellenbegehungen und gemeinsame Aktionen, alles rund um die Leitthemen der Mannheimer Großveranstaltung: Klimaschutz, Nachhaltigkeit, erneuerbare Energien und nachhaltige Nahrungsmittelsicherung. Dazu werde die Mannheimer Buga „ein großes Experimentierfeld“ mit 63 Hektar Fläche auf Spinelli und weiteren 40 Hektar im Luisenpark sein. „Und auf dem Weg dahin wollen wir mit den Mannheimern ins Gespräch kommen“, kündigt Schnellbach an.

Eine Stadt der Pflanzen

Nach den Schilderungen von Katrin Weiß wird Erfurt eher eine konventionelle Bundesgartenschau – was Kritiker als „Blümchenschau“ kritisieren, wovor Weiß aber erkennbar keine Scheu hat. „Die Themen Blumen und Pflanzen sind seit Jahrzehnten in den Herzen der Erfurter“, verweist die Geschäftsführerin darauf, dass in Erfurt bereits im 18. Jahrhundert der Erwerbsgartenbau mit Christian Reichart begann“ und es seit 1865 große Gartenbauausstellungen gab. „Wir waren schon immer eine Stadt der Pflanzen und wollen zeigen, was Gartenbau heutzutage alles kann!“ Große Saatzuchtbetriebe seien rund um die Stadt ansässig, und die Stadt war bereits 1961 – also zu DDR-Zeiten – Veranstaltungsort der Internationalen Gartenbauausstellung. Aus dieser Zeit gibt es noch den – eintrittspflichtigen – egapark. „Nach 1961 ist da nicht mehr viel passiert. Der hat einen großen Sanierungsstau, man hat seit Jahrzehnten nichts mehr gemacht, die Angebote sind völlig überholt“, so Weiß zum egapark. Die 36 Hektar große Fläche mit dem Deutschen Gartenbaumuseum als Herzstück wird ein Teil der Bundesgartenschau. Sie soll kräftig aufgewertet werden und ein neues Urwald- und Wüstenhaus erhalten.

Hinzu kommt der Petersberg, die 30 Meter über der Stadt gelegene barocke Festung. Die sei „touristisch bisher nicht erschlossen, mit mäßiger Aufenthaltsqualität“, solle dann Gartenkunst in historischen Ambiente zeigen und per Panoramaweg sowie Personenaufzug barrierefrei erschlossen werden. Zwischen beiden Buga-Flächen pendelt eine Stadtbahn, die Nahverkehrsnutzung ist im Buga-Ticket enthalten. Daher hat man sich in Erfurt auch von der Seilbahn-Idee verabschiedet.

Hinzu kommt ein neuer, 61 Hektar umfassender Landschaftspark im Norden der Stadt, der neu angelegt wird – aber nicht Teil des Buga-Geländes wird, das Eintritt kostet.

95 Prozent der Buga-Investitionen von 180 Millionen Euro seien dauerhaft angelegt. „Wir bringen dauerhaft viel mehr Grün in die Stadt“, so Weiß. Daher sei sie überzeugt, dass die Buga „die 200 000 Einwohner glücklich machen wird“ und deren Begeisterung auch viele Touristen anziehe, habe Erfurt doch schon ohne Gartenschau zwölf Millionen Tagestouristen jährlich.

Den Zuschlag für die Buga erhielt Erfurt 2011. Seit 2016 läuft eine gemeinsame Werbung mit 25 anderen Thüringer Gärten als „Buga-Außenstandorten“. Seit 2017 steht das Marketing-, seit 2019 das Veranstaltungskonzept. Seither gibt es alle 14 Tage „Buga-Spaziergänge“ auf dem Areal. Auf dem Weihnachtsmarkt stand zur Einstimmung eine „Blühweinhütte“ und schon seit 2017 – also vier Jahre vor Eröffnung – hat die Buga Erfurt begonnen, jenen Tag mit vielen Aktionen in der Stadt zu feiern, an dem die Großveranstaltung 2021 eröffnet wird: den 23. April.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 01.02.2020