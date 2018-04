„Viel mehr Spaß als Mathe in der Schule“

Anzeige

Begeistert hören auch die neunjährigen Freundinnen Marie Girke und Hannah Pöltl aus Ilvesheim zu. „Über Mumien wusste ich vorher nicht so viel. Aber dass eine Mumie schonmal in einer Statue gefunden wurde, fand ich total spannend“, berichtet Marie. Hannah stimmt Marie zu. „Beide Vorträge waren spannend, aber der über Ägypten und Mumien fand ich noch besser. Auch, wenn ich vorher schon ein bisschen was darüber wusste. Es war auch viel Neues dabei“, sagt sie. Einig sind sich die Freundinnen in einem weiteren Punkt: „Die Kinderuni ist ganz anders als normaler Unterricht und macht viel mehr Spaß als Mathe.“

Acht Jahre ist es her, da waren die Zwillingsbrüder André und Cedric Emann selbst Frühchen und wurden im Mannheimer Klinikum versorgt. „Das war alles so spannend, ich kann mich gar nicht entscheiden, was ich besser fand“, sagt André. „Wir sind bei den ,Reiss-Nägeln’ (Anm. d. Red.: Jugendclub der REM) und kennen die Ägypten-Ausstellung“, erzählt Cedric.„Die Wissbegierde der Kinder fasziniert mich immer wieder“, sagt Rüdiger Adam, Oberarzt in der Kinderklinik, der das Projekt seit mehreren Jahren begleitet.

