Viel Spaß auf der Strecke

Anzeige

Bei der dritten Auflage des Bauhaus Firmenlaufs wurden die Anmeldezahlen aus dem vergangenen Jahr geknackt: 2270 Teilnehmer aus mehr als 200 Unternehmen bedeuten eine neue Bestmarke in der Historie der Breitensportveranstaltung in Mannheim. Um 18 Uhr fiel der Startschuss auf der Theodor-Heuss-Anlage – im gleichen Moment ergoss sich ein wuseliger Menschenstrom auf die fünf Kilometer lange Strecke rund um den Luisenpark. „Bestzeiten und Rekorde werden heute hinten angestellt – es geht um den gemeinsamen Spaß mit den Kollegen und den Menschen aus der gesamten Region“, erklärte Ralf Niedermeier von der ausrichtenden Agentur n plus sport GmbH.

Spannendes Rennen

Auf der Strecke motivierte die Samba Band „Trommelpalast“ die Läufer im Bereich der Ludwig-Ratzel-Straße. Im Läuferpulk wurde bereits deutlich, welche Unternehmen bei der Siegerehrung die Nase um die Kategorie der größten Teams weit vorne hatten. Bis zum Schluss war es ein spannendes Rennen zwischen Team Bauhaus und Team engelhorn sports. Am Ende hatte der Namensgeber des Laufs die Nase vorne. Mit 179 Mitläufern wurde Bauhaus das größte Team, dicht gefolgt von engelhorn sports mit 166 und Roche auf dem dritten Platz mit 100 Teilnehmern. „Man trifft Bekannte und Kollegen, sowohl auf der Strecke als auch bei der Feier vor dem Carl-Benz-Stadion“, hieß es am Mittwochabend beim Zieleinlauf. red