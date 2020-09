Viel Spaß mit Mut und Maske

Oh je, ob das gut geht? Man spürt die Unruhe unter den Organisatoren, als sich noch vor Öffnung des Eingangs eine Warteschlange auf dem Neuen Meßplatz formiert, die schnell eine Länge von über 300 Metern erreicht. Aber es geht gut. 500 Leute dürfen gleichzeitig die „Fun & Food“ genannte Mini-Mess besuchen – 331 sind es, die gleich zum Auftakt auf den Platz strömen und sich schnell auf dem großen Areal verteilen. Wegen Überfüllung geschlossen werden muss es das ganze Wochenende über nicht.

„Abstand halten – Leute macht alle mit“, singt das Thomas-Rittler-Trio. Die mobile Band verpackt charmant-musikalisch, was auf dem Platz wegen der Corona-Pandemie gilt: Abstand halten und Maskenpflicht nicht überall, aber in Warteschlangen und Fahrgeschäften.

Rasante Fahrgeschäfte

„Es ist eine besondere Veranstaltung unter anderen Bedingungen“, sagt Bürgermeister Michael Grötsch zur Eröffnung, „aber es ist eine gewisse Annäherung an das übliche Leben und Vergnügen“. Dieses neue Konzept zu realisieren, sei „mutig, aber notwendig“, dankt Grötsch der städtischen Tochter Event & Promotion für die Organisation und den Schaustellern, dass sie sich auf die Einschränkungen einlassen.

Deren Vorsitzender Stephan Schuster „kann es noch gar nicht fassen“, wie er eingesteht, dass plötzlich wieder Rummelplatz-Stimmung ist. „Eigenartig, aber toll“ sei es, sagt er, dass sich – erstmals seit dem Mathaisemarkt im März – sein 54 Jahre altes Kinder-Karussell wieder dreht. Aber viele Fahrgeschäfte drehen sich viel schneller – und da braucht man dann schon beides zusammen, Maske und Mut. „Bügel schließen“, sagt Marco Beinhorn, als er seinen „Starlight Musikexpress“ startet. Er lässt es langsam angehen, spielt einen Walzer, doch die erst gemächlich in einer Wellenbewegung rotierenden Kabinen seines Fahrgeschäfts beschleunigen dann ganz schnell auf 60 Stundenkilometer.

Gegenüber steht der Autoscooter. „Abstand einhalten“, schärft Grötsch zwar vorher dem Publikum ein, aber mancher macht sich einen Spaß daraus, den Elektrokarren des Bürgermeisters ganz bewusst anzurempeln. Für Kinder, die es gemächlicher wollen, gibt es eine Art Autoscooter in einem großen Wasserbecken – „Bumper Boats“.

Ein Riesenrad fehlt zwar – „traurig“, wie Grötsch einräumt. Aber wer hoch hinaus will, findet andere große Fahrgeschäfte genug. „Hip-Hop-Fly“ schleudert die Gäste mit einer Wucht vom 3,5-fachen des Körpergewichts 26 Meter hoch, und noch rasanter geht es bei „Eclipse“ zu: 48 Meter hoch wirbelt es die Besucher mit doppeltem Überschlag bei einem Tempo von 90 Stundenkilometern empor. Rasant dreht sich ebenso der „Bayern Beaker“ – aber nicht so hoch: Die 16 Gondeln, alle mit Wappen bayerischer Städte geschmückt, beschleunigen auf das 2,79-fache des Körpergewichts.

Insgesamt umfasst die Mini-Mess mit dem offiziellen Namen „Fun & food“ (Spaß und Essen) 40 Schausteller. Selbst so traditionelle Dinge wie Dosenwerfen findet man noch. „Aber es gibt junge Leute, die wissen nicht mehr, was man da machen muss“, so Schausteller Uwe Müller aus Edingen-Neckarhausen.

Herzhaftes und Süsses

Am Anfang und Ende des als Einbahnstraße gestalteten Rundgangs kann man jeweils an modernen Greifern mit einer Münze, viel Glück und Geschick wunderschöne große Plüschtiere ergattern. Der Biergarten und mehrere Stände bieten einen herzhaften Imbiss. Spezialitätenfreunde dürfen sich auf Langos, Tornado-Kartoffeln und Maiskolben freuen, als Nachtisch locken viele Versuchungen von der Bonbonniere über leckere Obstspieße, eingehüllt in fünf verschiedenen Schokoladesorten, bis zu Zuckerwatte.

Überall stehen Desinfektionsmittel-Spender, sind Wege markiert, Abstände auf den Boden gemalt. „Wir zählen auf das Verständnis“, betont Grötsch. „Es ist wichtig, dass wir hier zeigen, dass das funktioniert und in geordneten Bahnen läuft – denn das kann dann Grundlage für weitere Veranstaltungen sein“, verweist er auf die Planungen für die Weihnachtsmärkte.

