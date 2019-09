Viel Theater um Tratsch im Treppenhaus

Wer kennt sie nicht – liebe Nachbarn, die einem zu jeder Tages- und Nachtzeit im Treppenhaus begegnen, einen ausfragen und stets den neuesten Klatsch und Tratsch parat haben. Wobei sie es mit der Wahrheit nicht immer so genau nehmen. Was so alles im Flur getuschelt wird, zeigt das Oststadttheater in der Komödie „Tratsch im Treppenhaus“ von Jens Exler. Für die Vorstellung am Freitag, 4. Oktober, um 20 Uhr verlost der „MM“ dreimal zwei Karten. Einfach am Dienstag zwischen 7 und 13 Uhr unter 01379/88 46 11 anrufen (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, gegebenenfalls abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz), das Stichwort „Tratsch“ sowie Name, Adresse und eigene Telefonnummer nennen. Die Gewinner werden am Mittwoch zwischen 14 und 15 Uhr benachrichtigt. red/lok

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 01.10.2019