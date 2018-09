Viel trinken und früh trainieren

Für den SV Waldhof begann die Saison in der Regionalliga Südwest bereits am 28. Juli. Genau zu der Zeit, als die Temperaturen in Mannheim an ihren diesjährigen Höhepunkt gelangt waren. Um der Hitze ein wenig auszuweichen, wurden die Trainingseinheiten am Vormittag absolviert. Dabei wurde besonders darauf geachtet, dass die Spieler ihren „Wasserhaushalt im Griff“ hatten, wie Sprecher Domenico Marinese berichtet. Sie sollten „so viel wie möglich trinken“. Die Regionalliga reagierte auf die hohen Temperaturen mit angeordneten Trinkpausen in den Spielen.

„Natürlich war es ein extrem warmer Sommer, dennoch haben wir die Trainingseinheiten überwiegend am Vormittag absolviert und sehr viel während und nach dem Training an Flüssigkeit zu uns genommen. Dazu gehört nicht nur Wasser, sondern auch verschiedene Hydro-Getränke“, erzählt Mittelfeldspieler Jannik Sommer.

Im Gegensatz zum Trainingsgelände, wo der Rasen ausreichend bewässert werden konnte, gab es im Stadion „das ein oder andere Problem“, beschreibt Marinese. Dies sei jedoch in diesem Sommer für alle Grünflächen der Fall gewesen. Im Großen und Ganzen habe man die Sache im Griff gehabt.

Auf die Leistung der Spieler scheint sich die Hitze kaum ausgewirkt zu haben. Denn nach neun Spieltagen führt die SV Waldhof die Tabelle souverän mit sechs Punkten Vorsprung an. Heute trifft die Mannschaft auf den Tabellenzehnten aus Balingen .

© Mannheimer Morgen, Samstag, 22.09.2018