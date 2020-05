Viele Betten bleiben leer

Die Mannheimer Hotellerie steckt in einer „nie da gewesenen Krise“: Das sagt Achim Ihrig, der Vorsitzende des Vereins Hotels Mannheim2: „Es ist katastrophal!“ Auch wenn die Einschränkungen durch die Corona-Krise jetzt weggefallen sind und die Häuser ab diesem Wochenende wieder private Gäste beherbergen dürfen, sind einige Hotels dennoch weiter geschlossen.

„Es ist unerheblich, ob wir öffnen dürfen. Die Betten bleiben leer, denn es kommen keine Gäste“, so Ihrig. Er ist Geschäftsführer der zu Diringer & Scheidel gehörenden Hotelgesellschaft Ariva mit fünf Hotels, zusammen rund 700 Zimmern und 200 Mitarbeitern. Dazu zählen das Radisson Blu und der Platanenhof, welche die ganze Zeit offen geblieben waren. „Wir hatten drei, vier, fünf Gäste – Geschäftsleute, die hier zu tun hatten und dann nicht mehr wegkamen“, so Ihrig. Hilton Garden und Steubenhof werden bis Mitte Juni weiter geschlossen sein, nur das Lanzcarre hat er jetzt geöffnet.

„Wir machen das als Signal, auch an die Mitarbeiter, dass es weitergeht, dass die Hotellerie noch lebt“, begründet Ihrig den Schritt. Aber eigentlich sei es „völlig unwirtschaftlich, denn die Buchungen bleiben aus“. Geschäftskunden aus dem Ausland kämen noch nicht, Veranstaltungen oder Kongresse gebe es ebenso wenig. Man werde auf eine Auslastung von maximal zehn Prozent kommen. Angestellte aus noch geschlossenen Häusern würden in den anderen Hotels eingesetzt – und dort gebraucht. „Wir haben durch die Hygienerichtlinien höheren Personalbedarf, die Kosten sind enorm, der Aufwand enorm“, so der Vorsitzende von Hotels Mannheim2.

Frühstück in der Papiertüte

„Man muss so viel von den Gästen erfassen, kontrollieren, archivieren, dann wieder pünktlich löschen – das ist Wahnsinn“, seufzt Ihrig. Nach seinen Worten ist der Aufwand nicht nur groß, sondern die Anforderungen „derart unklar formuliert, dass man es nicht umsetzen kann“. Die Wiedereröffnung der Hotels stelle daher einen „enormen Kraftakt“ dar.

„Es ist schon eine große Herausforderung“, formuliert es Edward Wochnik, Direktor des Best Western Delta Park Hotels. Im April hatte er ganz geschlossen, ab Anfang Mai wieder für wenige Geschäftsreisende geöffnet. „Aber es kommt nur ein Bruchteil der Gäste von dem, was wir vorher gewohnt waren“, so Wochnik. Sie erhalten „Breakfast to go“ in der Papiertüte, dazu gibts Wasserkocher und Kaffeemaschinen auf den Zimmern. „Ich weiß auch nicht, ob Privatreisende überhaupt bereit sind, wieder zu reisen“, zweifelt er.

„Das wird dauern“, nimmt ebenso Bernhard Blank vom Hotel am Bismarck an. Auch er denkt, dass „viele Auflagen schwierig umzusetzen sind, nur derzeit nicht – es ist ja nichts los“, bemerkt er. Den Frühstücksraum habe er eben leergeräumt, statt Buffet werde mit Wagen am Tisch serviert. „Der Aufwand ist schon höher“, klagt auch er.

Christian Binz vom Hotel Mack hat eigens Servierplatten gekauft, um – mit Abstand – das Frühstück am Tisch reichen zu können. „Von Tüten halte ich nichts“, so der Inhaber. „Wir achten in unserer Branche schon immer auf Hygiene, aber es ist nun alles, schwieriger, aufwendiger, man muss sich sehr lange einarbeiten“, so Christian Binz.

„Schwieriger ist das alles auf jeden Fall, alles dauert länger“, bestätigt ebenso Kristina Pekas, Operations Manager vom NYX Hotel. Frühstück gebe es jetzt mit großem Abstand im Frühstücksraum, bisher habe sie Papp-Boxen ausgegeben. Von der Leonardo-Gruppe, zu der das NYX gehört, sind aber nur zwei der drei Mannheimer Häuser offen – das Leonardo Royal „folgt bald“, heißt es. Auch NH oder Mercure am Rathaus oder einige Privathotels lassen sich noch etwas oder viel Zeit.

Achim Ihrig befürchtet, „dass es den einen oder anderen Betrieb ruiniert, wenn er öffnet“, so der Vereinsvorsitzende. Er kann sich zudem „vorstellen, dass der eine oder andere Investor nachdenkt“, ob er wirklich noch ein weiteres Hotel in Mannheim eröffnen soll. In jedem Fall, so fordert er, müsse die Stadt über die beschlossene Bettensteuer nachdenken. „Die darf man nicht nur aufschieben, sondern muss die Idee aufgeben – sonst wäre das wie wenn man bei einem Waldbrand noch mit Feuerwerk spielt“, warnt er. „Die Branche werde fünf bis zehn Jahre brauchen, bis sie sich von dem Jahr erholt“, so Ihrig.

