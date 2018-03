Viele Fälle, eine Festnahme

Anzeige

Mannheim.Die Serie von Diebstählen aus Fahrradkörben geht weiter. Wie die Polizei gestern mitteilte, gab es allein am Montag bei Mannheimer Polizeirevieren neun Anzeigen wegen solcher Vorfälle. Gestohlen wurden neben persönlichen Papieren und Scheckkarten hauptsächlich Geldbeutel und Handys. Die Einzelschäden belaufen sich nach Polizeiangaben von knapp unter 100 Euro bis hin zu 400 Euro. In einem Fall wurde ein Verdächtiger festgenommen.

Die meisten der Delikte ereigneten sich zwischen 14 Uhr und 19 Uhr und zwar in der Innenstadt, im Wohlgelegen und der Neckarstadt sowie auf dem Lindenhof. In zwei der neun Fälle blieb es bei Versuchen: In der Neckarstadt hatte eine 81-jährige Radlerin ihre Handtasche mit einem Schloss an ihrem Gefährt festgemacht, weshalb die Täter von weiteren Versuchen absahen. Auf dem Lindenhof hatte eine 28-Jährige den Diebstahl ihrer Tasche gerade noch rechtzeitig bemerkt. Sie verfolgte die Täter, woraufhin diese die Beute wegwarfen und unerkannt flüchteten.

Verdächtigen festgehalten

Ebenfalls auf dem Lindenhof gelang es einem sportlichen Opfer mit Hilfe von zwei Passanten, einen Täter so lange festzuhalten, bis die Polizei eintraf. Bei ihm handelte es sich nach Polizeiangaben „um einen Jugendlichen nordafrikanischer Herkunft“. Seine Personalien und Fingerabdrücke wurden aufgenommen, die weiteren Ermittlungen gegen ihn übernimmt das Haus des Jugendrechts. In den anderen Fällen gibt es zum Teil nur vage Beschreibungen der Täter.