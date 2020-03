Viele Fragen nach Unglück mit Toten

Als die Polizei am Samstagabend um kurz nach halb acht die erste Nachricht über den Unfall auf dem Luzenberg verschickte, da war die Dimension dieses Unglücks aus der Mitteilung noch nicht herauszulesen. Wegen eines „Personenunfalls“ sei die Bahnstrecke zwischen Mannheim und Frankfurt seit 18 Uhr gesperrt“, hieß es da. Eine Mutter und ihre beiden Kleinkinder kamen bei dem Unfall an der Haltestelle Luzenberg ums Leben. Sie waren von einem Güterzug erfasst und getötet worden.

Vieles ist noch unklar an dem Unglück – am Sonntagnachmittag wusste die Polizei noch nicht, um wen es sich bei den Opfern handelt. Vermutlich wollte die Frau die Gleise im Bereich der S-Bahn-Haltestelle überqueren, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums dieser Redaktion. Außerhalb der Haltestelle sei ein Überqueren schwierig, da hier Schallschutzwände und Zäune ein Betreten der Gleise fast unmöglich machten, so der Sprecher. Erste Ermittlungen gehen davon aus, dass die Frau mit ihren beiden Kleinkindern von der Luzenbergstraße aus in Richtung Stationsstraße über die Schienen wollte. Der Güterzug, der in Richtung Frankfurt unterwegs war, erfasste die Familie. „Die Ermittler gehen von einem tragischen Unglücksfall aus. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen derzeit nicht vor“, heißt es in der Mitteilung.

Etwa 30 Jahre alt

Die Polizei geht davon aus, dass es sich um eine Familie südosteuropäischer Herkunft handelt. Die Frau dürfte etwa 30 Jahre alt, ihre Kinder – ein Mädchen und ein Junge – eineinhalb sowie zwischen drei und vier Jahren alt sein. Ein grüner Kinder-Buggy stand neben den Gleisen. Der Polizeisprecher erklärte, bisher habe sich noch niemand gemeldet, der Frau und Kinder vermisse, was auch dem erfahrenen Polizeibeamten außergewöhnlich vorkam.

Wer Hinweise zu den Unfallopfern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 0621/1 74 44 44 zu melden. Die Bahnstrecke Mannheim-Frankfurt war zwischen Hauptbahnhof und Waldhof von 18 bis 23 Uhr gesperrt.

