Viele Fragen rund um die Sonne

Die Sonne ist nicht nur für die Jahreszeiten verantwortlich, sie ist lebenswichtig. Trotz großer Forschungen bleiben noch viele Rätsel um den Einfluss der Sonne auf Klima, Mensch und Tier. Deswegen trägt der Vortrag von Regina Umland beim Mannheimer Ortsverband des DHB-Netzwerks Haushalt auch den Titel: „Was wären wir ohne Sonne?“ Sie bringt ihren Zuhörern am Mittwoch, 24. Oktober, um 15 Uhr im Toulonsaal der Sparkasse Rhein-Neckar-Nord in D 2, 13 nicht nur viele Rätsel um den Himmelskörper näher, sondern geht auch der Frage nach, was die Sonne mit der Grippe zu tun. Der Eintritt ist frei. red/lok

