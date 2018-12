Viele Grenzüberschreitungen

Wohin soll das führen? Die entscheidenden Worte wirft David Julian Kirchner gleich zu Anfang selbst in den Raum des Kunsthauses Zeitraumexit – und fragt damit Wegweisendes. Denn als „Kirchner Hochtief“ versucht sich der 1986 geborene Künstler mit „Falsches Ding, richtiger Ort“ zwar bemüht, aber letztlich ideologisch müde an einer Ausstellung existenzialistischer Fragen.

Bereits das Vorgeplänkel im Innenhof ist ein erster Wink auf die hehren Ansprüche, die später tief enttäuscht werden sollen. Die Eintrittspreise gestalten sich in linksorientierten Solidarstrukturen, eine Auswahl an Tabakerzeugnissen soll den Hedonisten noch vor dem Eintritt vom Normalo trennen. Simple Mechanismen einer aufmontierten Sozialkritik, die sich in exklusivem Rahmen präsentiert. Denn während pathetische Abschiedsbriefzeilen auf ihre fleißigen Unterzeichner warten, überwacht ein abgestellter Sicherheitsposten mit verspiegelter Sonnenbrille und Trenchcoat den Eingangsbereich auf Konformisten. Wer es schließlich über die Schwelle geschafft hat, vollzieht eine Grenzüberschreitung, die man besser nicht gewagt hätte.

Keine Antworten

Dabei könnte Kirchner mit seinem Konglomerat zwischen selbst geschriebenen Songs und Videomontagen, installierten Exponaten und Live-Schauspiel tatsächlich etwas zu sagen haben – wenn er die Regeln der eigenen Mittel nicht derart sträflich missachtete. Denn wer um sich selbst den Nimbus des Neuen kreiert und intellektuell über moderne Pop-Definitionen philosophiert, nährt Hoffnungen, die bis zu ihrem Ersticken nur karge zehn Minuten reichen. Was bis dahin als mutige Geste gegen Konformität, die Doppelmoral der Kreativwirtschaft und inszenierten Patriotismus verstanden werden könnte, verkommt so zur peinlichen Pointe. Was wirklich schade ist. Denn Kirchner stellt Fragen, die in politisch umtriebigen Zeiten wichtig zu beantworten wären. Wo ist die Revolution? Wer schwingt das große mächtige Zepter der Utopie? Und: Was bleibt eigentlich zwischen Affirmation und Subversion dieser Gesellschaft noch hängen? Doch Antworten will oder muss auch der Künstler schuldig bleiben. Stattdessen hüllt er Model Vivian Jonas in eine Deutschland-Fahne, beschriftet die Wände mit vorgeblich innovativen Sprüchen („Hier könnte etwas von Bedeutung stehen“) oder posiert wahlweise als nacktes Exponat gleich selbst hinter Glas.

Dass er seine Augen mit Klebeband bewusst selbst zensiert, während der Rest der körperlichen Pracht darniederhängt, ist die Bankrotterklärung eines jungen Mannes, der es selbst nicht besser weiß – und das auch noch zeigen muss. Man kann das beachtlich ehrlich finden, aber auch dankend Abstand davon nehmen, ein bewusst zerfasertes Stück Musik wie dieses melancholische Werk im Wortsinn zu begehen.

Was ist Kunst?

Denn auch der naturalistisch-archaisch inszenierte Innenraum, den die Heidelberger Designer Götz Gramlich und Max Hathaway mit Nadeldruckern und herbstlichem Laub angefüllt haben, hilft ja nicht weiter: Ein (G-)Lied allein macht noch keine Kunst. Womit man beim Kern des Problems angekommen wäre.

Denn nicht nur die Flucht aus dem Korsett der Zivilgesellschaft hinein in die Kommune gewordene Anarchie haben die 80er weit besser vorgemacht, als es die von der Mannheimer Produktionsfirma „Gallion Film“ gezeigten Filmsequenzen – sowohl musikalisch („Get Well Soon“) als auch dramaturgisch („Rampig“) haben renommierte Künstler aus der Region längst gezeigt, wie man Kunst solchen Zuschnitts zu voller Wirkung entfaltet.

Schräger Indie-Sound

Dass Kirchner jeden dieser Erfolge offenbar leidenschaftlich verachtet, spricht für seinen Avantgardismus, aber auch für das kreative Versagen, das er mit dieser 40-minütigen Forschungsreise in fatalem Purismus perfektioniert. Ein Gutes hat das Ganze immerhin für sich: Den schrägen Indie-Sound, dessen Single Kirchner für schlappe 2000 Euro (Ironie an!) das Stück feilbietet, wird vielen für immer ein Geheimnis bleiben. Eine heilsame Gewissheit.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 05.12.2018