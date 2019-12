Viele Hinweise führen ins Leere

Mannheim.Spiegelglatt und still wirkt das Wasser am Pfingstbergweiher an diesem kalten Dezembertag - nichts zeugt mehr vom Unglück, dass sich hier vor knapp zwei Jahren ereignet hat. Beim Gassi-Gehen mit seinem Hund macht ein Spaziergänger damals einen grausigen Fund: Er entdeckt im Weiher einen leblosen Säugling, der an der Wasseroberfläche treibt.

Der Fall, der monatelang für Aussehen gesorgt

...