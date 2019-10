Viele Informationen über Nazi-Verfolgte

Warum wurde im Jahr 1942 der Landtagsabgeordnete Georg Lechleiter (Kommunistische Partei Deutschlands, KPD) hingerichtet? Warum wurde für Amira Gezow ein sogenannter Stolperstein im Quadrat F 2 verlegt?

Diese und viele weitere Fragen werden beim antifaschistischen Stadtrundgang der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten (VVN-BdA) beantwortet. Am Samstag, 19. Oktober, ab 10.30 Uhr können Interessierte kostenlos am Rundgang teilnehmen. Treffpunkt ist der Georg-Lechleiter-Platz in der Schwetzinger Straße. Vertreter des Arbeitskreises Justiz Mannheim und der VVN, in Kooperation mit der Abendakademie, veranstalten den Stadtrundgang, der rund zweieinhalb Stunden dauert. red/jor

