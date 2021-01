„Viele können sich Maske nicht leisten“

Mit der Forderung nach kostenlosen FFP2-Masken wenden sich der Caritasverband und die Gewerkschaft IG Bau-Agrar-Umwelt an die Bundesregierung. Die Pflicht zum Tragen medizinischer Masken beim Einkaufen und im öffentlichen Nahverkehr kommentiert Regina Hertlein, Vorsitzende des Caritasverbands Mannheim:

„Wir wissen aus unseren Erfahrungen in der Beratung für von Armut betroffene Menschen, dass sie sich keine FFP2-Masken leisten können und auch OP-Masken das ohnehin schon knappe Haushaltsbudget belasten.“ Dies betreffe Menschen, die Sozialleistungen bezögen, ein niedriges Einkommen hätten oder überschuldet seien, aber auch Wohnungslose und Geflüchtete.

Im Hartz IV-Satz seien lediglich 17,02 Euro pro Monat für Gesundheitsausgaben vorgesehen – Hertlein: „Das ist viel zu wenig. Deshalb fordern wir, dass Menschen in finanziellen Notlagen medizinische Masken kostenlos bekommen.“ Auch für die rund 6500 Reinigungskräfte in Mannheim wird die kostenlose Abgabe der besser schützenden FFP2-Masken gefordert.

Der nordbadische IG-Bau-Chef Wolfgang Kreis erklärt: „Es kann nicht sein, dass ausgerechnet die Menschen, bei denen das Einkommen kaum für Miete und Lebensunterhalt reicht, auf den Kosten der beruflich genutzten Masken sitzen bleiben. Besonders schwer ist es für Teilzeitkräfte und Minijobber. Das muss sich schnell ändern.“

Fürsorgepflicht des Arbeitgebers

Der Arbeits- und Gesundheitsschutz zähle zu den Fürsorgepflichten des Arbeitgebers, betont Kreis. Daran dürfe nicht gespart werden. „Das Tragen einer Atemschutzmaske ist aktuell Pflicht und erst recht notwendig, wenn Beschäftigte sich am Arbeitsplatz einer erhöhten Infektionsgefahr aussetzen.“ Kreis ruft die Reinigungsfirmen in der Region dazu auf, umgehend für ausreichend Atemschutzmasken zu sorgen, am besten nach dem FFP2-Standard. red/lang

