Viele Schätze aus den Kolonien

Mannheim wird im nächsten Jahr Konsequenzen aus der Aufarbeitung seiner Vergangenheit im Zusammenhang mit der Kolonialisierung ziehen. Dazu ist gerade eine wissenschaftliche Publikation in Arbeit. „Sie werden überrascht sein, wo es überall koloniale Zusammenhänge gibt“, sagte Marchivum-Direktor Ulrich Nieß im Kulturausschuss. Doch bis zum Abschluss der Forschung bitte er um „noch etwas Geduld“.

„Wir sind ungeduldig, die Stadtgesellschaft ist zunehmend sensibilisiert“, entgegnete Grünen-Stadtrat Gerhard Fontagnier. Er hatte im Juli beantragt, die Verwaltung möge eine „vollständige Aufstellung“ vorlegen, wo Straßen, Plätze, Denkmäler, Auszeichnungen oder Sammlungen kolonialen Bezug haben. Die Aufarbeitung der Mannheimer Kolonialgeschichte, welche die Fraktion bereits 2019 gefordert habe, komme nicht voran, beklagte er.

„Für eine breite Diskussion müssen wir die wissenschaftliche Arbeit abwarten“, bat Nieß um Verständnis: „Wir arbeiten mit Hochdruck daran!“ Vorbereitet werde eine zweibändige Veröffentlichung, die auch weit über Straßennamen hinausgehe und zeige, wie wichtig der gesamte Kolonialwarenhandel für Mannheim gewesen sei. Sie basiere auf den Tagebüchern von dem Mannheimer Theodor Bumiller (1864-1912), der als Mitglied der kaiserlichen Schutztruppe in Afrika und danach in der deutschen Kolonialadministration tätig war.

Die Arbeit der Historiker des Mainzer Leibniz-Instituts für Europäische Geschichte (IEG) hat laut Nieß eine ähnliche Dimension wie die große Untersuchung „Ausgeplündert, zurückerstattet und entschädigt – Arisierung und Wiedergutmachung in Mannheim“. Die war 2013 erschienen und machte deutlich, wie viele Menschen an der Enteignung jüdischer Firmen und Grundstücke beteiligt waren.

Geschenk an König in Kamerun

Schon seit 2013 läuft die Aufarbeitung des Themas an den Reiss-Engelhorn-Museen (REM). „Es ist nicht so einfach und zeitraubend, man braucht einen längeren Atem“, erklärte REM-Generaldirektor Alfried Wieczorek. Es sei teilweise schwierig, die richtigen Ansprechpartner in den Ländern zu finden, aus denen Stücke der betroffenen Sammlungen kommen. Immerhin sei im Kaiserreich mal geplant gewesen, dass Mannheim Standort eines Kolonialmuseums werde – daher gebe es viele entsprechende Exponate.

Das Museum Weltkulturen der Reiss-Engelhorn-Museen verfügt insgesamt über nahezu 40 000 Exponate aus fünf Kontinenten – die meisten lagern aber in Depots, nur ein kleiner Teil wird in D 5 ausgestellt. Die Bumiller-Sammlung stellt mit über 1000 Objekten den Grundstock der Ostafrika- Sammlungen dar. Einen Schwerpunkt bildet die Kultur der Massai, darunter zahlreiche Waffen, Schmuck, Kleidung und Alltagsgegenstände. Bumillers Frau hatte die Sammlung acht Jahre nach seinem Tod 1920 als Geschenk an die Stadt Mannheim übergeben.

Eine weitere Mannheimer Sammlung geht auf Geograf Franz Thorbecke zurück, der 1907/08 sowie 1911 bis 1913 Kamerun bereiste. Diese Exponate werden derzeit in Kooperation mit Stefanie Michels vom Institut für Geschichte der Universität Düsseldorf aufbereitet. Schon 2016 hat Michels im Auftrag der Reiss-Engelhorn-Museen dem König von Bana/Kamerun, Sikam Happi V., verschiedene Bildreproduktionen von Aquarellen aus der Thorbecke Sammlung als Geschenk übergeben. „Darüber und über eine kleine Ausstellung zur Thorbecke-Sammlung an der Universität von Dschang wurde sogar in einem kamerunischen Radiosender berichtet“, so Wieczorek.

Förderanträge abgelehnt

Aufbauend auf diese Kooperation haben die Reiss-Engelhorn-Museen 2017 und 2019 beim Bund Fördermittelanträge gestellt, um das Projekt mit Kamerun fortzusetzen. „Beide Anträge wurden leider abgelehnt“, bedauert Wieczorek. Man könne Vertreter der Herkunftsgesellschaften aber nicht einladen, ohne die Reise- und Aufenthaltskosten zu übernehmen. „Was wir derzeit tun, machen wir ausschließlich mit unseren Stiftungsmitteln“, so der Generaldirektor. Auch von der Stadt gibt es dafür kein Personal und kein Geld. Für die wissenschaftliche Betreuung der beiden Bereiche „Kulturen der Welt“ und „Naturkunde“ stehen dem Museum insgesamt lediglich 1,5 Stellen zur Verfügung.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 06.10.2020