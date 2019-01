Viele setzen sich für abgeschobene Familie ein

Bertram Bähr

Den Kontakt nach Mannheim lässt die albanische Familie Kosturri nicht abreißen. Auch sechs Wochen nach ihrer Abschiebung nach Albanien (wir berichteten mehrfach) haben Vater Dan, Mutter Anita sowie die Kinder Rexhep (11), Leandra (6) und Valentin (2) die Hoffnung noch nicht aufgegeben, nach Deutschland zurückkehren zu können. „Unser Sohn hat täglich per WhatsApp Kontakt mit seinen Freunden“, berichtet Dan Kosturri dieser Zeitung. Rexhep hatte die sechste Klasse der Johannes-Kepler-Gemeinschaftsschule besucht und war als Torhüter der D1-Fußballjugend beim VfR Mannheim aktiv.

Bei ihren Bemühungen um Rückkehr erhält die Familie jetzt Unterstützung vom Mannheimer Bündnis gegen Abschiebung (BgA). Es hat eine Unterschriftensammlung gestartet. „Wir fordern von der Regierung des Landes Baden-Württemberg ein sofortiges Rückkehr- und Bleiberecht für die Familie“, steht über den Listen. Sie seien zunächst im privaten Umfeld verteilt worden und hätten auch im neu gegründeten Linken-Zentrum „Ewwe longt’s“ in der Neckarstadt-Ost ausgelegen. „Wir bekommen ziemlichen Zuspruch“, sagte ein BgA-Sprecher dieser Zeitung.

Gut 2000 Euro gespendet

Auf große Resonanz ist auch der Spendenaufruf des Vereins „Mannheim sagt Ja“ gestoßen. Er hatte am 12. Januar mitgeteilt, dass er die Familie finanziell unterstützen wolle. Bis gestern sind etwas mehr als 2000 Euro eingegangen, teilte Vorstandsmitglied Olaf Kremer mit. Die Sammlung werde fortgesetzt, um der Familie die nun bitter nötige Solidarität zukommen zu lassen. „Die Abschiebung ist insbesondere nach wie vor ein Schock für die Kinder, die in ein ihnen unbekanntes Land verfrachtet und für sie völlig unverständlich von Freunden, Schule und Lebensraum getrennt wurden“, schreiben Kremer und sein Vorstandskollege Gerhard Fontagnier. „Mannheim sagt Ja“ wolle „nun in Erfahrung bringen, was die Familie am dringendsten benötigt“. Wie berichtet, spricht die sechsjährige Leandra kaum Albanisch, und ihr Bruder Rexhep muss dort die Schulausbildung fast von vorne beginnen und wird vier Jahre zurückgestuft, weil er die Sprache kaum lesen oder schreiben kann. Vater und Mutter haben mit den Kindern Deutsch gesprochen, um ihnen die Integration zu erleichtern.

Unterdessen hat sich 16-jährige Tochter von Dan Kosturri aus einer früheren Beziehung von ihm mit einer deutschen Frau an die Ausländerbehörde gewandt. In dem Brief, den Kosturri dieser Zeitung zur Verfügung stellte, schreibt sie, sie lebe „in einer Mädchen-Wohngruppe. Meine Mutter habe ich seit 14 Jahren nicht gesehen. Der einzige leibliche Elternteil, den ich in den letzten Jahren sehen konnte, war mein Vater Dan. Ich vermisse ihn so sehr und möchte wie jedes Kind seinen Vater in der Nähe haben.“

In eine ganz ähnliche Situation wie der elfjährige Rexhep geriet der 13-jährige Zijush, der mit seiner Familie zurück nach Skopje (Mazedonien) musste. Mit seinem Schicksal beschäftigt sich die Dokumentation „Möglichst freiwillig“, die am 12. Februar in den Kulturbrücken im Stadtteil Jungbusch gezeigt wird.

