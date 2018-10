Viele Tipps beim Pflegeforum

Informationen, Gespräche, Vorträge, Übungen – das Pflegeforum des „Mannheimer Morgen“ in Kooperation mit den Pflegenetzwerken Rhein-Neckar ist auf großes Interesse gestoßen. Dienstleister aus der Branche versorgten die Besucher mit Wissenswertem und nützlichen Tipps. Auf unserem Foto sind (v.l.) Brigitte Krügel Rosemarie Himmelsbach, Andrea Wilhelm von der Universitätsmedizin und Besucher Wolfram Himmelsbach in der Kantine des „MM“ in der Dudenstraße zu sehen. red/Bild: Blüthner

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 04.10.2018