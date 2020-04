Viele wichtige Bräuche fallen weg

Auch Juden müssen beim Trauern auf Rituale verzichten. © Sebastian Kahnert

In diesen Tagen fand in Mannheim die erste Beisetzung eines an Covid-19 verstorbenen Mitglieds der jüdischen Gemeinschaft statt. Dabei gestaltete sich die Zeremonie gänzlich anders als normalerweise, das berichtet Kantor Amnon Seelig: „Der Sarg wurde bereits vor Eintreffen der Trauergesellschaft in die Erde verbracht.“ Damit fiel auch die Begleitzeremonie zur Grabstätte weg.

Und ein weiterer wichtiger Teil musste ausfallen: die Tahara. Damit ist die Waschung des Verstorbenen durch Freiwillige der „heiligen Gemeinschaft“, der Chewra Kaddischa, gemeint. „Obwohl es laut den Landesvorschriften erlaubt ist, unter sehr strengen Maßnahmen eine Waschung des Verstorbenen durchzuführen, haben wir sie ausgelassen“, sagt Seelig. Der Grund sei Personalmangel. Da es ein hohes Gebot ihres Glaubens sei, das Leben zu schützen, verzichte die Gemeinschaft lieber auf die wichtige Tahara, als Menschen zu gefährden.

Handy zum Beten

An diesem Tag gab es auch keine Trauerrede. Anwesend waren nur direkte Familienmitglieder. Was blieb, waren die Gebete. Doch selbst die mussten unter widrigen Umständen gesprochen werden. „Weil wir zehn Männer brauchen, um ein bestimmtes Gebet zu sprechen, haben wir sie per Videokonferenz hinzugeschaltet.“ Der Kantor beschreibt, wie es für ihn war, während einer Beisetzung ein Handy zu benutzen: „Merkwürdig. Irgendwie unwürdig.“ Doch in dieser Situation müssten Regeln verbogen werden, um Bräuche zu pflegen, sagt er. Eine weitere jüdische Pflicht ist das Schiwwasitzen. Damit sind die ersten sieben Tag nach dem Tod eines Angehörigen gemeint. „Die direkte Familie ist dazu verpflichtet“, erklärt Seelig. Die Mitglieder bleiben eine Woche lang zuhause, arbeiten nicht, vermeiden Freizeitspaß – und trauern. Damit achten sie die Würde des Verstorbenen. Freunde versorgen in dieser Zeit die Familie. Unter den aktuellen Umständen ist dies nicht mehr möglich. Die Familien sind auf sich allein gestellt.

© Mannheimer Morgen, Montag, 27.04.2020