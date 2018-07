Vielfach engagierte Bürgerin

Anzeige

Im Vorstand des Seniorenrats

Zwölf Jahre lang war die engagierte Lehrerin zudem als Schöffin am Landgericht Mannheim tätig. 1989 zog sie für die „Mannheimer Liste“ (ML)– ihr Vater gehörte zu den Gründungsmitgliedern – in den Gemeinderat ein. 1994 wurde sie wiedergewählt, trat aber aus der ML aus und beendete ihre Amtszeit als parteilose Stadträtin. Im Vorstand des Seniorenrats engagiert sie sich 16 Jahre lang. Sie leitete eine PC-Hobby-Gruppe für Senioren, ergriff bei Rundfunk-Diskussionen das Wort und engagiert sich beim Projekt „Straffälligenhilfe in der JVA“ der Caritas.

Dass es für ihren Stadtteil, die Vogelstang, im Mannheimer Gemeinderat zurzeit keinen „eigenen“ Stadtrat mehr gibt, bedauert sie besonders. „Dabei“, so erinnert sie sich an alte Zeiten, „haben wir für die Vogelstang damals so viel erreichen können.“ lang (Bild: GEntgen)

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 10.07.2018