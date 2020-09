Vielfältiges Programm

Eine Ausstellung in den Fenstern der Katholischen City Pastoral in F 2, die sich mit Frauen verschiedener Religionen und ihrer Sicht auf das Thema Kopfbedeckung beschäftigt. Eine Radtour auf den Spuren von Widerstandskämpfern im Mannheimer Norden. Ein Online-Projekt, bei dem Mannheimerinnen und Mannheimer ihre Bildungsgeschichte erzählen. Das sind nur drei Punkte aus dem umfangreichen Programm der „Einander.Aktionstage“, die an diesem Freitag, 25. September, starten.

Vier Wochen lang gibt es im gesamten Stadtgebiet Vorträge, Workshops und Ausstellungen, aber auch gemeinsame Unternehmungen wie unter dem Motto „3000 Schritte extra“ ein Spaziergang für Senioren oder eine Schnitzeljagd mit Hilfe einer Handy-App, bei der es um das Thema Flucht geht. Manche Angebote wurden coronabedingt ins Internet verlegt, für die „analogen“ ist häufig eine Anmeldung nötig.

Die zum fünften Mal ausgerichteten Aktionstage wollen Begegnung und Austausch schaffen zwischen verschiedenen Kulturen, Religionen und gesellschaftlichen Gruppen – ganz im Sinne des „Mannheimer Bündnisses für ein Zusammenleben in Vielfalt“, dem mehr als 300 Institutionen, Vereine und Firmen mit der Unterzeichnung der entsprechenden Erklärung beigetreten sind. Aus diesem Kreis kommen auch die Organisatoren der rund 60 Veranstaltungen. Die Vorgabe ist dabei, dass immer mindestens zwei Institutionen gemeinsam etwas fürs Programm auf die Beine stellen.

Oberbürgermeister Peter Kurz betont in seinem Grußwort zu den Aktionstagen, die Gesellschaft sei gefordert, Ausgrenzung, Herabsetzung und Diskriminierung entschieden entgegenzutreten. Die „Einander.Aktionstage“ setzten dabei ein deutliches Zeichen.

Info: Programm unter www.einander-aktionstage.de

© Mannheimer Morgen, Freitag, 25.09.2020