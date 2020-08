„Vielschichtig und bunt“

Zu den großformatigen Murals (Wandgemälden) der Reihe „Stadt.Wand.Kunst“ führen die katholische Pastoralreferentin Kathrin Grein und der Mannheimer Hochschulpfarrer Marius Fletschinger bei ihrer Veranstaltungsreihe „Tiefgang“ ab Dienstag, 15. September.

Die Bildbotschaften der überdimensionalen modernen Kunstwerke seien „so vielschichtig wie bunt“, heißt es in der Ankündigung der Stadtspaziergänge: „Sie nehmen Interessierte mit in die Welt der Streetart und spüren in der Betrachtung Themen wie Vergebung, Heimat, Endlichkeit, Trauer oder Identität nach.“

Startpunkt für die Touren ist jeweils das Wandgemälde „Modern Thinker“ in F 6, 8. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, die Teilnahme ist kostenlos. Die geltenden Abstandsregeln sind zu beachten. Die Termine der Tiefgang-Touren sind: 15. September, 18 Uhr; 4. Oktober, 16 Uhr; 14. Oktober, 18 Uhr, und 31. Oktober, 16 Uhr. red/lang

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 27.08.2020