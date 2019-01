Vielversprechende Idee im Gepäck

Als Tania Witte in Landau Medienpädagogik studierte, da empfand sie Mannheim als „wilde Großstadt“. Über deren Dächer kann die Schriftstellerin mit vielseitigen Talenten nun ihren Blick schweifen lassen – direkt aus dem Turm der Alten Feuerwache, wo sie ab 7. April drei Monate wohnt und arbeitet. Gestern ist die Preisträgerin des zum siebten Mal vergebenen „Feuergriffels“ vorgestellt worden, symbolträchtig im Café der Kulturstätte am Neckarufer.

Stipendien für Stadtschreiber gibt es inzwischen so einige – „aber wir sind die Einzigen mit dem Schwerpunkt Kinder- und Jugendliteratur“, betont Bildungsbürgermeisterin Ulrike Freundlieb. „Und darauf ist Mannheim stolz.“ Tania Witte, die als Schriftstellerin, Journalistin und Poetry-Performerin tätig ist, hat die siebenköpfige Jury mit ihrem Buch-Exposé überzeugt: Darin geht es um ein 15-jähriges Mädchen, das aus einem „hippen“ Elternhaus stammt, in der Schule gute Leistungen zeigt – aber mit dem Leben nicht richtig klar kommt und aufgrund psychischer Probleme in einer Klinik mit dem fröhlichen Namen „Sonnenblick“ landet.

Zeit für Recherche

Es handle sich um eine fiktive Geschichte, aber mit realem Hintergrund, so Tania Witte und erzählt, dass ihr bei Lesereisen immer wieder Jugendliche seelische Nöte anvertrauen. Außerdem kenne sie das Problem der Magersucht aus ihrem Umfeld. Ihre Zeit in Mannheim – wo das Zentralinstitut für Seelische Gesundheit in der Jugendpsychiatrie neue Wege beschreitet – möchte Tania Witte für vertiefende Recherchen nutzen. Als Journalistin sei es für sie selbstverständlich, komplexe Themen erst einmal auszuleuchten. In der Pressemitteilung heißt es zu ihrem Buch-Exposé: „Der Text spricht Probleme an, über die oft nicht offen gesprochen wird – die aber für viele Kinder und Jugendliche relevant sind“. Stilistisch wird „ein hoher Spannungsbogen“ gelobt.

Die in Berlin und der Liebe wegen auch in Den Haag lebende Autorin hat den Sprung ins Turmzimmer der Feuerwache sozusagen im zweiten Anlauf geschafft: Sie war nämlich bereits 2014 für den Mannheimer „Feuergriffel“ nominiert. Damals mit einem Buchkonzept, das sie inzwischen mit einer Kollegin, Antje Wager, unter dem Pseudonym „Ella Blix“ mit dem Titel „Der Schein“ veröffentlicht hat – eine Mischung aus Internatsgeschichte und Thriller. Rund um diese Geschichte will die Preisträgerin eine Lesung mit Werkstattgespräch für die Zielgruppe sechste bis zehnte Klasse anbieten. Ihren jüngsten Jugendroman „Die Stille zwischen den Sekunden“ hält sie eher für ältere Schüler der Klassen sieben bis zwölf geeignet. Im Mittelpunkt dieser Geschichte steht Mara, die seit einem nur knapp in der U-Bahn entgangenen Attentat von Mitschülerinnen „das Mädchen, das überlebt hat“ genannt wird. Witte nähert sich der Sprache auf vielfältige Weise – auch als Poetry-Performerin. Sie liebt es, nicht nur an Texten oder Lyrik kreativ zu feilen, sondern diese auf der Bühne vorzutragen. Dazu plant sie für Jugendliche ab 14 Jahren einen „Spoken Poetry-Workshop“.

Tania Witte freut sich, dass die Mannheimer Feuergriffel-Ausschreibung auf eine Altersbegrenzung verzichtet. Die inzwischen 44-Jährige weiß nur zu gut, dass es nicht nur für junge Schriftsteller schwierig ist, von Jugendliteratur (sofern kein Bestseller gelingt), Kurzgeschichten und Essays zu leben. Mehrere Arbeitsstipendien, wie 2017 im pfälzischen Künstlerhaus Edenkoben, haben ihr die Möglichkeit verschafft, sich immer mal wieder ohne wirtschaftlichen Druck Projekten zu widmen und obendrein neue Eindrücke zu sammeln.

