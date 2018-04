Vier Autos zerkratzt

Anzeige

In den vergangenen Tagen haben im Stadtteil Rheinau Unbekannte mehrere geparkte Autos beschädigt. Nach Angaben der Polizei von gestern wurden insgesamt vier zerkratzte Wagen gemeldet, die Täter schlugen zwischen Sonntagabend, 18 Uhr, und Mittwochmorgen, 9 Uhr, zu. Fast alle Fahrzeuge waren in der Schriesheimer Straße abgestellt. In einem Fall suchten der oder die Täter denselben Tatort an zwei aufeinanderfolgenden Tagen auf und zerkratzten den Lack eines BMW X 3 gleich zweimal. Weiterhin betroffen waren ein Opel Astra mit Bonner Kennzeichen und ein Nissan Micra mit Mannheimer Zulassung. Zudem wurde ein am Mutterstadter Platz geparkter Wagen der Marke Hyundai beschädigt.

Sämtliche Autos wiesen zum Teil erhebliche Kratzer im Bereich der Karosserie auf. Der Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Zeugen sollen sich beim Polizeiposten Rheinau (0621/87 68 20) oder beim Revier Neckarau (0621/83 39 70) melden. imo/pol