Vier Frauen mit Saxofonen swingen im Maruba

Sie brauchen keine Mikrofone, keine Verstärker, im Grunde noch nicht mal eine Bühne – schließlich sind die vier Frauen von Famdüsax Meisterinnen des Saxofonspiels. Sie haben Standards zwischen Swing und James Brown so mitreißend für ihre vier Saxofone arrangiert, dass echtes Bigband-Feeling aufkommt. Dazu haben die Musikerinnen in den zehn Jahren, seit das Quartett besteht, richtige Entertainerqualitäten entwickelt. Am Sonntag, 17. März, wollen Michelle Labonte (Altsaxofon), Yolanda Diefenbach (Alt- und Sopransaxofon), Julia Zinn (Tenorsaxofon) und Hanna Kraus (Baritonsaxofon) das Publikum im Gasthaus Maruba mit Enthusiasmus und ihrer Gute-Laune-Show anstecken. Für das Konzert um 19 Uhr verlost der „MM“ dreimal zwei Karten. Einfach heute zwischen 13 und 24 Uhr unter 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, ggfs. abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz) anrufen, das Stichwort „Maruba“ sowie Name, Adresse und Telefonnummer nennen. Die Gewinner werden morgen zwischen 14 und 15 Uhr benachrichtigt und müssen erreichbar sein. red/lok (Bild: Famdüsax)

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 13.03.2019