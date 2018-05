Anzeige

Nach getaner Arbeit ist die Stimmung gelöst: Köche aus Tristan Brandts Team stehen abwechselnd neben Harald Wohlfahrt und lassen sich von Kollegen fotografieren. „Für meine Leute ist es eine Riesenmotivation, dass eine Größe wie er bei uns in der Küche steht“, sagt Brandt, der selbst zwei Jahre lang bei dem Kochkünstler gearbeitet hat. Brandt, Geschäftsführer und Küchenchef der Engelhorn Gastronomie, stellte Wohlfahrt nun sein „Opus V“ und sein Team zur Verfügung, um das Palazzo-Menü 2018/19 zu kochen und vorzustellen.

Die Dinnershow öffnet ab dem 24. Oktober zum 20. Mal die Tür zum Spiegelzelt auf dem Mannheimer Europaplatz. In der Show werden das Viergänge-Menü von Harald Wohlfahrt und dazwischen hochkarätige Varieté-Unterhaltung serviert. Im vergangenen Jahr besuchten über 50 000 Menschen die Show.

Tickets Die neue Saison startet am 24. Oktober im Spiegelzelt auf dem Europaplatz. Einlass: 18 Uhr, Showstart: 19.30 Uhr. Tickets (4-Gänge-Menü und Show) kosten zwischen 69 Euro (Hochempore, dienstags/mittwochs im November) bis 289 Euro (Manege, Silvester). Spielfrei ist montags, an Heiligabend und an Neujahr. Bestellung: Hotline 01805/609030 Infos und Buchung unter www.palazzo-mannheim.de

„Der beste Platz“

Palazzo-Produzent Rolf Balschbach erinnerte an die Anfänge auf dem Toulon-Platz 1998/99, als insgesamt 6000 Besucher kamen. Er findet den Europaplatz die ideale Lösung: „Der beste Platz in Mannheim, direkt am Stadteingang.“ Sein Kollege Gregor Spachmann gab zu, dass nach der Premiere damals die Frage im Raum gestanden habe, ob man so etwas tatsächlich noch ein zweites oder drittes Mal machen könne.