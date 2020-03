Vier gegen einen: 20-Jähriger verletzt

Vier Unbekannte haben am frühen Montagmorgen in einer Straßenbahn auf einen 20-Jährigen eingeschlagen. Wie die Polizei mitteilte, fuhren der Mann und zwei andere gegen 3 Uhr mit der Linie 1 von der Abendakademie in Richtung Alte Feuerwache, als sie mit vier jungen Männern in Streit gerieten. Dabei schlugen die Unbekannten auf den 20-Jährigen ein und verletzten ihn am Arm und im Gesicht. Einer der Angreifer habe ein Messer gezückt und damit herumhantiert, so die Polizei weiter. An der Alten Feuerwache verließen alle Beteiligten die Bahn und gingen getrennte Wege. Ein Zeuge beschrieb die Angreifer als 27 bis 30 Jahre alt, nordafrikanische Erscheinung. Zwei von ihnen trugen Kappe, ein dritter soll einen verkürzten Arm haben. Alle drei sollen in der Flüchtlingsunterkunft in der Industriestraße wohnen. Zeugen werden gesucht: 0621/3 30 10. pol/jeb

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 03.03.2020