Vier Heranwachsende nach Brand in Außenstelle der Stadtbibliothek ermittelt

Mannheim.Nach dem Brand in der Außenstelle der Stadtbibliothek Mannheim auf der Schönau sind die mutmaßlichen Brandstifter ermittelt worden. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilten, handelt es sich um vier Heranwachsende im Alter von zwölf bis 14 Jahren. Sie waren im Zuge der Ermittlungen in den Fokus der Kriminalbeamten geraten, die Identität der mutmaßlichen Täter stehe mittlerweile fest. Einige der Verdächtigen seien bereits von der Polizei befragt worden und sollen sich zumindest teilweise geständig gezeigt haben. Die Ermittlungen dauern an.

Bei dem Brand am Sonntagabend in der Rastenburger Straße war ein Sachschaden von rund 200 000 Euro entstanden. Die Beamten waren rasch davon ausgegangen, dass das Feuer vorsätzlich gelegt worden war. (pol/dls)