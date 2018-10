Vier Iren bitten zum Klatschen, Feiern und Stampfen

Ihre Konzerte sind Orte der Zusammenkunft und des gemeinsamen Feierns – The Kilkennys gelingt es seit über 15 Jahren, die Barriere zwischen Bühne und Publikum im Nu aufzuheben und Konzertsäle in eine klatschende, stampfende und mitsingende Gemeinschaft zu verwandeln – am Samstag (20.) auch in der Alten Feuerwache in Mannheim. Einblicke gibt’s dabei in das neue Album „Homeland“. Der „MM“ verlost dafür drei Mal zwei Karten. Einfach heute zwischen 13 und 24 Uhr unter 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, ggfs. abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz) anrufen, das Stichwort „Kommode“ sowie Name, Adresse und Telefonnummer nennen. Die Gewinner werden morgen zwischen 11 und 12 Uhr telefonisch benachrichtigt und müssen erreichbar sein. red/lok (Bild: Alte Feuerwache)

