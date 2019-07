Vier Jahre Haft – Prostituierte akzeptiert Urteil des Gerichts

Sie bleibt in Haft: die 39-jährige Prostituierte, die zwei Freier nach dem Sex in deren jeweiligen Wohnungen bestohlen hat und in einem Fall vor der Gabe eines einschläfernden Beruhigungsmittels nicht zurückgeschreckt ist. Das Landgericht verurteilte die Bulgarin am Dienstag wegen schweren Raubes, schwerer Körperverletzung und Diebstahls zu einer Gesamtstrafe von vier Jahren – einen Monat

