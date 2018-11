Vier Jahre Haftstrafe

Ein 22-Jähriger muss wegen Bedrohung und gefährlicher Körperverletzung für vier Jahre in Haft. Drei weitere Männer wurden gestern vor dem Landgericht zu Haftstrafen von jeweils einem Jahr und sechs Monaten auf Bewährung verurteilt. In der Nacht zum 14. April traf Adnan A. an der Haltestelle Talstraße in Feudenheim auf zwei Männer. Er glaubte, einen von beiden wiederzuerkennen, weil dieser als Zeuge bei einem vorangegangenen Prozess gegen ihn ausgesagt habe. Der 22-Jährige beschimpfte die beiden, zückte ein Messer und versuchte auf einen der Männer einzustechen.

Sie wehrten sich, daraufhin floh Adnan A. und rief drei Kumpels an. Diese kamen und schlugen mit ihm auf einen der Männer ein. Ein Messer oder spitzer Gegenstand verursachte eine Stichverletzung in seiner Flanke. „Abstrakte Lebensgefahr“ hieß der Befund nach der Untersuchung der Rechtsmedizinerin. Die Staatsanwaltschaft sah in der Tat neben gefährlicher Körperverletzung auch versuchten Totschlag. Dem folgte das Gericht in seinem Urteil nicht. cbd

