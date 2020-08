Vier Jahrzehnte stets einsatzbereit

So eine Karriere wäre heute gar nicht mehr möglich: Als einfacher Feuerwehrmann hat Bernhard Kunkel 1979 bei der Berufsfeuerwehr Mannheim begonnen. Jetzt geht er nach 41 Jahren in den Ruhestand – als Leitender Branddirektor und stellvertretender Kommandant. Einen Aufstieg über elf Besoldungsgruppen lässt das Laufbahnrecht inzwischen längst nicht mehr zu. Kunkel hat indes alles mitgemacht – vom Mitglied der Mannschaft bis zur Chefetage.

„Ein bemerkenswerter Durchlauf“, so Karlheinz Gremm, der Kommandant, als Kunkel nun – wegen der Corona-Pandemie nur im ganz kleinen Kreis – verabschiedet wurde. Erster Bürgermeister Christian Specht dankte Kunkel für „tiefgreifendes Engagement für die Feuerwehr“ und „stets übergeordnete Bereitschaft, Dienst zu leisten“. Karl F. Mayer, der Vorsitzende des Stadtfeuerwehrverbandes, überreichte Kunkel das Deutsche Feuerwehr-Ehrenkreuz in Silber.

Bei Hubschrauberabsturz dabei

Am Anfang ist er mit dem Löschzug ausgerückt, fuhr (bis die Berufsfeuerwehr aus dem Rettungsdienst verdrängt wurde) Notarztwagen, machte eine Zusatzausbildung als Feuerwehrtaucher. Fragt man ihn nach einem besonderen Einsatz, der ihm in Erinnerung bleibt, dann fällt er in diese Anfangszeit. Es war am 11. September 1982, als bei einem Hubschrauberabsturz anlässlich der Internationalen Luftschiffertage 46 Menschen ums Leben kamen – meistens Fallschirmspringer.

„Ich war damals selbst Springer, es waren Spingerkameraden dabei, und ich hätte auch mitfliegen können doch ich war zu müde, weil ich am Tag vorher Einsätze hatte“, erinnert sich Kunkel. Stattdessen musste er dann auf dem Autobahnabschnitt, auf den die amerikanische Maschine fiel, Reste des Wracks und Leichenteile bergen. „Das hat mir ziemlich lange zugesetzt, das hat mich sehr berührt“, so Kunkel. Schließlich gab es damals noch keine Notfallseelsorge, die heute Einsatzkräften hilft, solche schlimmen Erlebnisse zu verarbeiten. Auch bei der Amokfahrt eines amerikanischen Panzers 1982 war Kunkel dabei: „Der fuhr mit rasselnden Ketten durch die Stadt“, weiß er noch. Den kräftezehrenden, tagelangen und gefährlichen Einsatz gegen einen Lagerhausbrand im Hafen hat er ebenso noch sehr gut in Erinnerung.

Nach zehn Jahren als Mitglied der Mannschaft bildete Kunkel sich weiter, stieg zum Zugführer auf. Schließlich folgten Tätigkeiten in der Einsatzplanung und im Vorbeugenden Brandschutz, er übernahm – nun längst im höheren Dienst – die Leitung der Abteilung Technik. Seit 2013 verantwortete Kunkel als Projektleiter den Bau der neuen Hauptfeuerwache in Neckarau sowie 2017 die Organisation des Umzugs dorthin – es wurde sein Meisterstück, auch wenn er immer betont, dass das alles nur im Team zu leisten sei.

Aber Kunkel war immer guter Teamplayer – und vorbildlicher Sportler. Über Jahrzehnte hinweg fuhr er zunächst von Dossenheim, dann von Wilhelmsfeld mit dem Fahrrad zur Feuerwache nach Mannheim. Bei den Deutschen Feuerwehr-Meisterschaft im Mountainbike und anderen Wettbewerben stand er mehrfach auf dem Siegertreppchen. Und als Sportbeauftragter der Mannheimer Feuerwehr rief er 2001 das Programm „Fit for firefighting“ ins Leben, mit dem er ein Umdenken erreichte: Anfangs haben 25 Prozent seiner Kollegen regelmäßig Sport gemacht, heute sind es fast 90 Prozent.

Stolz auf den Neubau

Mit 60 hätte er in Pension gehen können – knapp ein Jahr verlängerte er. Schließlich kam 2017 noch zusätzliche Verantwortung und noch mal eine Beförderung auf ihn zu: Kunkel wurde Chef der Abteilung Personal und Einsatzplanung sowie stellvertretender Kommandant. Doch jetzt ist Schluss: „Ich habe noch Träume und Ziele, die ich verwirklichen will“, sagt Kunkel. Die geplante Australienreise fällt wegen des Coronavirus zwar aus, deswegen geht es jetzt nur nach Österreich. Aber im Herbst steht noch ein großer Segelturn an.

Das er mal solch einen Aufstieg macht, als Mitglied der Chefetage in Pension gehen darf, „hätte ich mir anfangs nie vorstellen können“, so Kunkel. Aber für den Beruf würde er sich sofort wieder entscheiden. „Spannend und abwechslungsreich“ sei das, wie er sagt, „Feuerwehrleben“, und da spürt man, dass er für den Beruf gelebt hat, dass es für ihn Berufung war. „Ich habe unwahrscheinlich tolle Menschen kennengelernt, und daraus haben sich viele Freundschaften entwickelt“, hebt er hervor. Nach wie vor stolz ist Kunkel auch auf die neue Hauptfeuerwache: „Ich bin wirklich zufrieden, denn sie ist gut angekommen und ein Vorzeigeprojekt für ganz Deutschland. Noch heute kommen ständig Besuchergruppen!“

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 04.08.2020