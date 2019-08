Vier Männer rauben 43-Jährigen aus

Vier Unbekannte haben in der Nacht auf Mittwoch in Neckarau einen 43-Jährigen überfallen. Wie die Polizei mitteilte, baten die Unbekannten den Mann kurz nach Mitternacht in Höhe des Bahnhofs der Neckarauer Straße um eine Zigarette. Als er verneinte, ohrfeigte ihn einer der Männer. Ein weiterer packte den 43-Jährigen am Hals, bevor er ihm den Ellenbogen auf den Rücken drehte und ihn so festhielt. Die Männer durchsuchten Kleidung und Rucksack, stahlen Bargeld. Anschließend flüchteten sie zu Fuß in Richtung Friedrichstraße. Nur einen der Männer konnte der Geschädigte beschreiben: dunkelblonde Haare, seitlich abrasiert, ungepflegte, braune Zähne. Er sprach gebrochen Deutsch und Englisch. Zeugen werden gesucht: 0621/1 74 44 44. pol/leh

