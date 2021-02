Vier Menschen nach Wohnungsbrand in Mannheim in Krankenhäuser eingeliefert

Mannheim.Bei einem Wohnungsbrand in Mannheim am Dienstagabend haben sich mehrere Menschen verletzt. Wie die Feuerwehr mitteilte, wurden vier Personen in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Weitere wurden vom Rettungsdienst betreut. Zudem retteten die Einsatzkräfte eine Person von einem Balkon im ersten Obergeschoss.

Gegen 19 Uhr war die Wehr über das Feuer in der Struvenstraße im Stadtteil Almenhof verständigt worden. Die ersten Kräfte waren bereits um 19.04 Uhr am betroffenen Wohngebäude vor Ort, wo das Feuer im ersten Stockwerk ausgebrochen war. Rund 35 Minuten später waren die Flammen gelöscht. Die Brandwohnung war nicht mehr bewohnbar. Der Einsatz dauerte am Abend weiter an.

Aufgrund mehrerer Notrufe und der Rückmeldung der ersten Kollegen vor Ort seien zahlreiche Feuerwehrleute zum Brandort geschickt worden. Insgesamt waren 38 Kräfte im Einsatz.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 09.02.2021