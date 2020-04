Vier Müllcontainer brennen im Hof

Im Innenhof der Rheinaugrundschule haben am Donnerstagabend vier Müllcontainer gebrannt. Nach Angaben der Polizei vom Freitag ist zur möglichen Brandursache bislang noch nichts bekannt. Anwohner hatten gegen 18.30 Uhr viel Rauch rund um den den Mutterstadter Platz gemeldet. Da die Container direkt an einer Wand abgestellt waren, zog der Rauch auch in Teile des Schulgebäudes. Der Brand konnte durch Feuerwehrleute schnell unter Kontrolle gebracht und schließlich auch gelöscht werden. Auf das Schulgebäude griffen die Flammen nicht über, die Fassade wurde durch die große Hitze allerdings beschädigt. Noch unklar ist die Höhe des Sachschadens. Die Löschmaßnahmen waren gegen 19 Uhr beendet. Der Straßenverkehr war geringfügig beeinträchtigt. pol/mik

© Mannheimer Morgen, Samstag, 18.04.2020