Die Stadt hat am Montag auf einen Schlag vier neue Corona-Fälle gemeldet. Näheres wurde zu ihnen nicht mitgeteilt. Zieht man von der Gesamtzahl die mittlerweile Genesenen sowie die Verstorbenen ab, sind dem städtischen Gesundheitsamt aktuell zehn mit dem Virus infizierte Mannheimer gemeldet. Der bislang niedrigste Stand seit Ausbruch der Pandemie waren sieben. Zuletzt sind die täglichen Corona-Meldungen der Stadt sehr uneinheitlich gewesen. Nachdem es über mehrere Tage keinen einzigen Neuinfizierten gab, kamen am Samstag ebenfalls vier auf einmal dazu. Am Sonntag war es dann wieder keiner. Insofern sollte man sich davor hüten, aus einzelnen Meldungen einen Trend abzulesen. sma

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 21.07.2020