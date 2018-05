Vier Schaufenster zerstört

Anzeige

Mehrere Schaufenster am Marktplatz hat ein Unbekannter zerstört. Wie die Polizei gestern mitteilte, beschädigte der Täter die Fenster von vier Geschäften gegenüber des Marktplatzes im Bereich der Quadrate R 1/Q 1. Tatzeitraum ist die Nacht von Samstag, 21.45 Uhr, auf Sonntag, 7.30 Uhr. Auf unbekannte Weise wurden die Schaufensterscheiben von außen beschädigt und in einem Fall sogar komplett durchstoßen. Die Polizei konnte vor Ort an den vier Schaufenstern Löcher mit einem Durchmesser von einem Zentimeter feststellen. Projektile konnten keine aufgefunden werden. Der geschätzte Gesamtsachschaden dürfte sich auf rund 4000 Euro belaufen. Zeugen, die im Bereich des Marktplatzes verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sollen sich beim Revier Innenstadt unter Tel.: 0621/1258-0 melden. bro/pol