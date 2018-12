Vier Turmbläser beschallen Stadt

Vom Turm der Citykirche spielten die vier NTM-Musiker. © Schmellenkamp

Mannheim.„Wenn der Wind günstig steht, können wir den Nachhall der Singenden hören“, sagt Falk Zimmermann. Er musiziert am frühen Samstagabend zusammen mit Martin Hommel (beide Trompete) sowie Johanna Pschorr und Thomas Busch (Posaunen) im Turm der Citykirche Konkordien in R 2, während unten an der Straße rund 350 Besucher lauschen. Hoch oben haben die Musiker des Nationaltheaters einen wunderbaren Blick auf die glitzernden Lichter der Stadt und bis Ludwigshafen. Aber es weht ein frischer Wind. Busch: „Heute haben wir sozusagen sommerliche Temperaturen, hier haben wir schon bei minus zehn Grad gespielt.“ Sie spielten Lieder wie „Hört der Engel helle Lieder“, „Stern über Bethlehem“ und „Herbei, oh ihr Gläubigen“.

Jugenderinnerung wird wach

Und die kommen herbei – manche als Stammgäste, andere zufällig, als sie die Blechbläser hören. Zu verdanken haben sie den Musikgenuss Manfred Schäfer (74), der seit elf Jahren jährlich den Auftritt mit 400 Euro sponsert. Das hat einen persönlichen Hintergrund: „Meine Eltern hatten ein Gemischtwarengeschäft in der Nähe der Kirche. Heiligabend war Hochbetrieb, aber um 14 Uhr Ladenschluss.“ Weil um dieselbe die Uhrzeit stets die Turmbläser spielten, sagte seine Mutter zu Schäfer: „Hört ihr? Jetzt ist Weihnachten.“

Zwar wohnt Schäfer mittlerweile in Neckarau, fühlt sich aber der evangelischen Kirche in R 2 verbunden. Zwar endete der Brauch der Turmbläser vor einigen Jahrzehnten, aber Schäfer will ihn pflegen – auch nächstes Jahr wird er den Auftritt unterstützen. Allerdings spielen die Musiker nicht an Heiligabend wie in seiner Jugend, sondern am Samstag vor dem vierten Advent.

Gegen eine Spende erhalten die Zuhörer ein Heft mit Liedtexten sowie Glühwein und Plätzchen. Pfarrerin Ilka Sobottke betont: „Ich finde es ganz wichtig, dass der Klang der alten Lieder über der Stadt zu hören ist.“ Es sei weniger eine missionarische Angelegenheit, sondern eine schöne alte Tradition: „So können die Leute etwas davon spüren, worum es Weihnachten wirklich geht: Zusammen sein, miteinander singen und nicht nur durch Geschäfte laufen.“ Vor vielen Jahren hatte die Kirche laut Sobottke einen eigenen Posaunenchor. Weil der nicht mehr existiert, werden mittlerweile Musiker des Nationaltheaters für den Auftritt engagiert.

