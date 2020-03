Vier Unfälle, 13 Personen verletzt

Bei vier Verkehrsunfällen sind in Mannheim am Wochenende insgesamt 13 Personen verletzt worden. Mit hoher Geschwindigkeit ist ein 18-jähriger VW-Fahrer auf der B 44 gegen einen Ampelmast geprallt. Er hatte in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 1 Uhr die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, als er gemeinsam mit einem 16- und einem 18-jährigen Mitfahrer von Sandhofen kommend in Richtung Lampertheim unterwegs war. Wie die Polizei mitteilte, wurden die beiden Mitfahrer schwer verletzt. Der Fahrer selbst trug leichte Verletzungen davon. Ein Alkoholtest ergab bei dem Unfallverursacher einen Wert von rund 0,8 Promille. Der Sachschaden beträgt etwa 10 000 Euro. Während der Unfallaufnahme wurde bekannt, dass der Fahrer kurz zuvor auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants im Viernheimer Weg eine Unfallflucht begangen haben soll. Die Ermittlungen dazu laufen.

Polizei sucht nach Zeugen

Im Zuge eines Unfalls auf der B 38a, bei dem sieben Fahrzeuge beteiligt und fünf Personen leicht verletzt worden sind, sucht die Polizei nach Zeugen. Als der Verkehr in Richtung Neckarau am Freitag um kurz nach 15 Uhr stockte, war ein Audi auf dem vor ihm bremsenden Toyota aufgefahren. Zu einem weiteren Auffahrunfall kam es laut Polizei kurze Zeit später zwischen einem bremsenden Mazda und einem Hyundai. Der Mazda geriet daraufhin auf die linke Fahrspur, wodurch ein Opel bremsen musste. Zwei weitere Autos fuhren im Zuge dessen auf diesen auf. Der Gesamtschaden beträgt 25 000 Euro. Zeugen können sich unter Telefon 0621/174 42 22 melden.

An der Kreuzung zwischen Alter Mannheimer Straße und Magdeburger Straße sind bei einem Verkehrsunfall vier Personen verletzt worden. Außerdem entstand ein Gesamtschaden von 25 000 Euro. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein 27-jähriger BMW-Fahrer beim Abbiegen am Freitagabend um kurz nach 22 Uhr eine Mercedes-Fahrerin übersehen. Durch den Zusammenstoß wurden der Verursacher sowie die Mercedes-Fahrerin und ihre 15 und 20 Jahre alten Begleiterinnen verletzt und zur Untersuchung in Kliniken transportiert. Der Kreuzungsbereich musste wegen der Unfallaufnahme kurzzeitig gesperrt werden.

Bei einem Zusammenstoß zweier Autos in Rheinau ist ein 58-jähriger Mercedes-Fahrer leicht verletzt worden. An der Kreuzung zwischen Waldseestraße und Bruchsaler Straße missachtete laut Polizei eine 47-jährige VW-Fahrerin am Samstagnachmittag gegen 17.30 Uhr die Vorfahrt des von rechts kommenden 58-Jährigen. Wie die Beamten am Sonntag mitteilten, entstand durch die Kollusion an den Fahrzeugen ein Sachschaden von insgesamt 7000 Euro.

