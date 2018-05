Vierfache Hymne auf Mannheim

Anzeige

Ihr Auftritt am Freitagabend kam so gut an, dass sie am Samstagabend spontan wieder für zwei Auftritte auf die Kulturnetz-Bühne geholt wurde und am Sonntag erneut: Anna Stöckl mit ihrer Liebeserklärung an Mannheim. Als „Poetry-Slammerin“ angekündigt, trägt sie einen mehr als 15 Minuten dauernden Text vor, der eine leidenschaftliche Hymne auf Mannheim darstellt – aber witzig ebenso wie selbstkritisch ist, hintergründigen Humor mit Begeisterung und klarem Bekenntnis zu allen Seiten ihrer Heimat verbindet. Da dürfen auch Anspielungen auf den Schokoladengeruch nicht fehlen.

Stöckl hat am Karl-Friedrich-Gymnasium Abitur gemacht und studiert jetzt Germanistik und Politik in Darmstadt. Aber bewusst wohnt die 22-Jährige noch zu Hause bei ihren Eltern, in Mannheim. „Ich habe es nicht übers Herz gebracht, auszuziehen, hier sind meine Freunde, hier ist meine Familie“, so Stöckl. Schon als Kind hat sie sich gerne vom Vater Gedichte vorlesen lassen, dann in der Schule selbst oft Verse geschrieben. Als die Mannheimer Sängerin, Songschreiberin und Gitarristin Johanna Alba, die mit ihr Abitur machte, im Dezember im „Schatzkistl“ auftrat, war Anna Stöckl als „Special Guest“ dabei. Da wurde Kulturnetz-Chef Peter Baltruschat auf sie aufmerksam und gewann sie für das Stadtfest.

In ihrem Text widmet sie sich der Mannheimer Geschichte, den Vorzügen und Eigenheiten der Stadt – aber sie beweist Humor. So dürfe man in Mannheim, sagt sie, „vielleicht noch nicht gesetzlich, aber dennoch selbstverständlich“ sogar mitten auf einer Brücke drehen – wenn es die Brücke nach Ludwigshafen sei. Selbst schon etwas angetrunkene Jungs von einem Junggesellen-Abschied, am Anfang noch vorlaut, geben ihr am Ende tosenden Beifall. pwr (Bild: Tröster)