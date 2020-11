Vierte Klasse der Mannheimer Pfingstbergschule gewinnt Preis bei Filmfestival

Mannheim.Von Bertram Bähr

Der Weg schlängelt sich durch eine Grünanlage, führt zur Bar, an der leckeres Eis auf die Besucher wartet - und natürlich zum Strand. Badehandtücher liegen dort, dahinter lädt der See zum Schwimmen ein. „Eine Woche haben wir für die Landschaft gebraucht“, berichtet Burkhard Fries. Der Lehrer an der Pfingstbergschule hat schon im vergangenen Schuljahr mit der Klasse 4 b an der aufwendigen Kulisse gearbeitet - einer Kulisse, die als Schauplatz dient für den Trickfilm „Anton taucht ab“.

Mit langer, unter anderem durch Corona bedingter Verzögerung, gab es jetzt den Lohn für die Mühen, die unter anderem auch mehrwöchige Dreharbeiten beinhalteten: Beim Schulwettbewerb des bundesweiten Kurzfilmfestivals „filmreif“ erzielte die Klasse den mit 300 Euro dotierten zweiten Newcomer-Platz.

„Es gibt Filme, die beeindrucken ihre Zuschauer durch das gewählte Thema. Andere glänzen durch besondere schauspielerische Leistungen, einen dynamischen Schnitt oder beeindrucken mit einer eigenen Filmmusik. All dies tut dieser Film nicht. Aber er besticht durch etwas, was vielen Filmen fehlt: Er lässt erkennen, mit welch großer Begeisterung seine ,Macher’ ihn hergestellt haben und mit welcher Liebe zum Detail sie ihn gestaltet haben“ hält die Jury in ihrer Laudatio fest.

Die Handlung des gut fünf Minuten langen Trickfilms, der auf der Internetplattform Youtube zu sehen ist, beruht auf dem gleichnamigen Kinderbuch von Milena Baisch. Anton ist ein Junge, der in Computerspielen versinkt und sich in Heldenrollen hineinträumt. Aber er scheut den Kontakt mit anderen Kindern. Als er mit seinen Großeltern in die Ferien an einen See fährt, lehnt er es ab, in diese „eklige Brühe“ zu gehen - was er am Ende aber doch tut. Und er lernt zwei Kinder kennen. Am Ende heißt es: „Wir Drei, Freunde fürs Leben.“

Kritik an medialer Ausstattung

„Wir haben zusammen das Buch gelesen und Kapitel für Kapitel besprochen“, erklärt Burkhard Fries, wie er mit den Schülern Wiktor, Skiron, Silvano, Sam, Noah, Moana, Mimi, Milena, Max, Lian, Leon, Lena, Kacper, Juliana, Julia, Josefine, Jonas, Jarno, Fabienne, Emily, Alisha und Alisa gearbeitet hat. Was lässt sich inhaltlich für den Trickfilm verwerten? Wie soll es dargestellt werden? Wer spricht welchen Text? Wie müssen die Passagen betont werden? Welche Musik passt dazu? Diesen und anderen Fragen gingen die Kinder auf den Grund - und setzten ihre Ideen aufwendig um. Die Dreharbeiten mit Tablets, Webcam und PC dauerten mehrere Wochen, als „Menschen“ kamen kleine Knetfiguren zum Einsatz, die sich für jede Einzelaufnahme einfach verändern ließen.

Die meisten Kinder seien „mit großer Begeisterung dabei“ gewesen, berichtet Fries - und sie lernten, „selbstständig zu arbeiten“. Entgegen kam dem Lehrer, dass die Pfingstberg-Grundschule „medial vergleichsweise gut ausgestattet“ sei. Das bedeutet aber nicht, „dass alle Grundschulen in Mannheim und im Land über so eine gute Ausstattung verfügen - im Gegenteil“, kritisiert er: „Die Grundschule ist traditionell in Baden-Württemberg die abgehängte Schulart schlechthin, im Vergleich zu Berufsschulen und Gymnasien sind wir verheerend schlecht ausgestattet.“ Das sei „bildungspolitisch ein Skandal“.

An seinem Engagement ändert diese Bewertung nichts. Mit vielen Kindern, die „Anton taucht ab“ produziert haben, setzte Fries als Klassenlehrer zuvor schon einen Trickfilm über die wissbegierige Maus Paul Armstrom um, die zum Mond reist. Dafür gab es im 2019 den dritten Platz beim Schülermedienpreis Baden-Württemberg. Mit seiner neuen Klasse hat Fries ein Hörspiel zum Märchen „Der Wolf und die sieben Geißlein“ produziert und beim Schülermedienpreis eingereicht, zu finden ist das Hörspiel auf der Plattform Youtube.

Etwas bedauert haben die Kinder der vorherigen vierten Klasse, die inzwischen weiterführende Schulen besuchen, dass sie - wegen Corona - nicht gemeinsam zum Kurzfilmfestival St. Ingbert fahren konnten. Stattdessen ging am ersten Tag Jonas mit seiner Familie dorthin, um „Anton taucht ab“ vorzustellen. Burkhard Fries nahm am zweiten Tag den Preis entgegen.

Trickfilm auf youtube.com/watch?v=pvxlY5D9TSg

© Mannheimer Morgen, Montag, 09.11.2020