Violinenklänge über das alte Böhmen im Rosengarten

Frank Peter Zimmermann, einer der bekanntesten Geiger seiner Generation, kommt mit Musik des 20. Jahrhunderts nach Mannheim: Bohuslav Martins lyrisches Violinkonzert singt von der alten böhmischen Heimat. In die unendlichen Weiten von Dvoráks berühmtestem Werk, der Symphonie „Aus der neuen Welt“, bricht dann Dirigent Alexander Soddy mit dem Nationaltheater-Orchester auf: Böhmens und Mährens Landschaften, ihre Melodien und Tänze, gehören untrennbar zu Dvoráks Kunst. Der „MM“ verlost für die Konzerte 1. und 2. Juli jeweils um 20 Uhr im Rosengarten dreimal zwei Tickets. Einfach am Freitag zwischen 13 und 24 Uhr unter 01379/88 46 11 anrufen (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, gegebenenfalls abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz), das Stichwort „Geige“ sowie Name, Adresse und Telefonnummer nennen. Die Gewinner werden am Montag zwischen 14 Uhr und 15 Uhr benachrichtigt. lia

© Mannheimer Morgen, Freitag, 28.06.2019