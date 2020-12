Virtuelle Läufe für den guten Zweck

Neun Firmenläufe, zwei Frauenläufe und ein City-Biathlon fanden unter Corona-Bedingungen in Deutschland statt: „Laufend Gutes tun“ war das Motto im Fokus der Veranstaltungen, auch innerhalb des „engelhorn sports Frauenlauf Mannheim“ und des „BAUHAUS Firmenlauf Mannheim“.

In diesem Jahr wurde aber nicht nur wie üblich ein Euro pro Läufer gespendet, sondern es ging die Hälfte der Startgebühr der virtuell durchgeführten Läufe an den guten Zweck, teilt der Veranstalter, die Agentur „n plus sport“ mit. Trotz Corona-Pandemie und Einbrüchen der Teilnehmerzahlen erreichte man eine Gesamtspendensumme in Höhe von knapp 23 000 Euro, wovon über 18 000 Euro an den Charity-Partner Plan International Deutschland gehen, so die Organisatoren weiter. Weitere Teilspenden kamen regionalen Vereinen zu Gute.

Promi-Botschafter

Um dies zu erreichen, unterstützen prominente Sport-Botschafter Plan International. Einer davon ist Marathonprofi Philipp Pflieger, der den Spendencheck stellvertretend entgegengenommen hat. Die Spendensumme wird für die Unterstützung der Corona-Nothilfe eingesetzt. Er freue sich, dass auch bei der virtuellen Durchführung der Läufe die Laufbegeisterung ungebrochen war. „Umso schöner ist es, dass dabei auch noch viel Unterstützung für die Corona-Nothilfe zusammengekommen ist, denn ich weiß aus eigener Erfahrung, wie wichtig diese für die Menschen in den Plan-Projektregionen ist“, so Pflieger. red/see

© Mannheimer Morgen, Freitag, 11.12.2020