Virtueller Besuch an der Strandbar

Ein 3D-Strand und eine ausgelassene Party am virtuellen Meer – das zaubert das Team des Radiosenders sunshine live und lädt alle Meereshungrigen am Samstag, 27. Juni, zur virtuellen „Sunshine live Classics Beach Party“ ein.

Los geht’s an der virtuellen Beach Bar ab 19 Uhr mit einem Aufwärmprogramm, für das Lovarro sorgt. Interessierte können per Stream über twitch, Facebook und YouTube dabei sein. Das Line-Up gibt es auch auf allen sunshine live Frequenzen, im Livestream, über DAB+ und in der Sunshine-live-App zu hören. Für Couch-Urlauber könnte dieser Strand-Trip das beste Mittel gegen akutes Fernweh in Corona-Zeiten sein. abo

© Mannheimer Morgen, Samstag, 27.06.2020