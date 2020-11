Virtueller Infotag erhält Auszeichnung

Das neue Online-Format des Studieninformationstages der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Mannheim, der DHBWebDay, ist mit dem HR Excellence Award in der Kategorie KMU Covid-19 Krisenmanagement – Digital Solutions (digitale Lösungen) ausgezeichnet worden. Er biete eine innovative Informationsplattform, auf der Studieninteressierte alles über das Studienangebot der DHBW Mannheim erfahren, sich Vorträge, Live-Streams und Videos ansehen und per Chat direkt mit Studierenden, Professoren und Unternehmensvertretern in Kontakt treten können, teilte die DHBW mit. Auch die dualen Partnerunternehmen seien eingebunden. Beim letzten DHBWebDay am 18. November besuchten über 1500 Schüler die virtuelle Veranstaltung.

Premiere im September

Normalerweise lädt die DHBW im Frühjahr zum Studieninformationstag an ihren Campus ein, um mit rund 200 Partnerunternehmen das Studienangebot vorzustellen. Wegen der Corona-Pandemie wurde in Zusammenarbeit mit der talents connect AG der DHBWebDay entwickelt. Premiere hatte das neue Format im September.

Die HR Excellence Awards werden von der Quadriga Media Berlin GmbH und dem Fachmagazin Human Resources Manager präsentiert. „Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung, die uns zeigt, wie wichtig und richtig eine rasche Akklimatisierung unseres Studierendenmarketings in der digitalen Welt war. Wir erreichen dort die jungen Menschen adäquat und können sie zeitgemäß für ein duales Studium begeistern“, sagte Rektor Georg Nagler. red

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 25.11.2020