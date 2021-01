Virtueller Neujahrsempfang der Stadt Mannheim am Sonntag

Mannheim.Der Aufgrund der Corona-Pandemie abgesagte Neujahrsempfang der Stadt Mannheim wird in diesem Jahr statt wie gewohnt am 6. Januar im Rosengarten nun an diesem Sonntag stattfinden – virtuell. Der Neujahrsempfang wird am 24. Januar ab 11 Uhr live vom Rhein Neckar Fernsehen (RNF) aus dem Congress Center übertragen. Außerdem können Zuschauende der Veranstaltung virtuell per Live-Stream unter www.mannheim.de/neujahrsempfang folgen.

Laut Stadt soll das 90-minütige Programm der virtuellen Veranstaltung - wie jedes Jahr - die Neujahrsansprache des Oberbürgermeisters, den Jahresrückblick „Mannheim 2020 – Menschen, Bilder, Emotionen“ sowie die Ehrungen für gesellschaftliches Engagement enthalten. Auch ein künstlerisches Rahmenprogramm wird in der digitalen Ausgabe nicht fehlen.

Die Veranstaltung wird in Gebärdensprache gedolmetscht. Wer sie verpasst, kann sie später als Aufzeichnung ebenfalls unter dem oben genannten Link finden.

