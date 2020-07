Virtueller Rundgang

Wer für den Herbst keinen Ausbildungsplatz gefunden hat oder eine Alternative dazu sucht, dem bietet die Carlo-Schmid-Schule (CSS) mit ihrem Angebot an Berufskollegs Möglichkeiten. Darauf weist die CSS in einer Pressemitteilung hin. „Mit den wirtschaftlichen Berufskollegs und Berufskollegs im sozialen Bereich ist ein Einstieg in die Wirtschaft oder den sozialen Bereich direkt möglich“, schreibt die Bildungsstätte des Internationalen Bunds (IB) mit Sitz in Neckarau.

Erwerb der Fachhochschulreife

Auf der Webseite der Schmid-Schule finden Interessierte auch neue Bildungsgänge wie das Berufskolleg Fachhochschulreife, das nach einem Jahr die Möglichkeit bietet, „ein Studium jeder Fachrichtung an jeder Fach-Hochschule und Dualen Hochschule in Deutschland zu beginnen“. Informationen gibt es daneben zu den diversen gymnasialen Zweigen, der Wirtschaftsschule oder zur staatlich anerkannten Erzieher-Ausbildung.

Details zum Anmelde- und Beratungsverfahren präsentiert die CSS auf der Webseite in einem Video und einem virtuellem Rundgang mit Leiter Marco von Grzegorzewski. Dieser Rundgang erlaube einen Einblick in diverse Klassen- und Fachräume, Labor oder Bewegungsraum. Weitere Informationen gibt es bei Markus Hauck (Telefon 0621/8198-182), Marco von Grzegorzewski (0621/ 8198-210) oder per E-Mail an css-mannheim@ib.de. bhr

© Mannheimer Morgen, Samstag, 04.07.2020