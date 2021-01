Virus schon vor Impfstart in Pflegeheim

Das Mannheimer Gesundheitsamt hat am Donnerstag (Stand: 16 Uhr) 95 weitere Corona-Fälle registriert. Damit ist die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Summe der Neuinfizierten umgerechnet auf 100 000 Einwohner, erstmals seit Tagen wieder angestiegen. Nach den städtischen Zahlen liegt sie aktuell bei 141 – und somit weit unter dem Höchststand von mehr als 300 Mitte Dezember.

Ebenfalls am Donnerstagabend meldete die Stadt vier weitere Todesfälle. Einer über 80 Jahre alten Frau und zwei Männern, einer über 80, einer über 70, konnte in Mannheimer Krankenhäusern nicht mehr geholfen werden. Eine weitere über 80-Jährige starb in einer der Pflegeeinrichtungen der Stadt.

Seit Mitte Dezember im Sterben

Bei der in einem Pflegeheim verstorbenen Frau handelt es sich offenbar um eine Bewohnerin des Theodor Fliedner Hauses in Feudenheim. Heimleiter Thomas Seifert hatte dem „MM“ zuvor von einem Todesfall in seiner Einrichtung berichtet. Die Frau sei bereits seit Mitte Dezember im Sterben gelegen. Ende Dezember habe sich bei ihr ein positiver Corona-Nachweis ergeben.

Seifert bestätigte auf Anfrage auch den Corona-Ausbruch im Theodor Fliedner Haus (wir berichteten). Demnach sind elf Bewohnerinnen und Bewohner sowie zwei Pflegekräfte infiziert worden. „Den Infizierten geht es soweit gut“, teilte der Heimleiter mit. Die Infektionen seien am 30. beziehungsweise 31. Dezember aufgetreten. Seitdem stehe das Haus in engem Austausch mit dem Gesundheitsamt. Nach dessen Ermittlungen kam das Virus noch vor Weihnachten in die Einrichtung. Die Ermittlungen zur Ursache der Infektion laufen laut Gesundheitsamt aktuell noch.

Einschränkungen für Besucher

Der betroffene Wohnbereich Theodor Fliedner Haus sei für Besucher gesperrt, so Seifert. Das restliche Haus sei aber weiterhin geöffnet. „Die Besucher müssen einen negativen Schnelltest vorweisen sowie eine FFP2-Maske im Haus tragen.“ Der Schnelltest könne auch vor Ort kostenfrei gemacht werden. Bei dem Personal und den Bewohnerinnen und Bewohnern des betroffenen Bereichs erfolgten tägliche Schnelltests. Personen, die im Haus außerhalb des betroffenen Bereichs wohnten, würden zweimal in der Woche getestet werden, so Seifert.

Das Theodor Fliedner Haus, dessen Träger die Diakonie ist, war das erste Mannheimer Pflegeheim, in dem die mobilen Teams impften. Die Teams waren dort am 27. und 28. Dezember. Von 100 Bewohnerinnen und Bewohnern hätten sich 74 impfen lassen, teilte Seifert mit. Unter den elf positiv getesteten Bewohnerinnen und Bewohnern seien sieben während der Aktion geimpft worden. Bei der Impf-Aktion seien außerdem sechs der 108 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Hauses geimpft worden. Die Infizierten hätten nicht zu den Geimpften gehört. Weitere Personen des Personals hätten teils schon Termine beim Impfzentrum vereinbart, so Seifert.

Laut Gesundheitsamt legen die bisherigen Ermittlungen nahe, dass das Virus noch vor Weihnachten in die Einrichtung kam – und damit noch vor der Impfung. „Durch das Impfen ist eine Infektion einer anderen Person mit dem Virus selbst ausgeschlossen“, betont das Gesundheitsamt. Soll heißen: Eine Impfung ist nicht verantwortlich für die Übertragung des Virus. Der angewandte mRNA-Impfstoff löse außerdem auch keinen positiven PCR-Befund aus. Experten zufolge stellt sich nach der ersten Impfung nach etwa zehn Tagen ein gewisser Schutz ein. Für einen umfassenden Schutz ist allerdings eine zweite Impfung nötig.

Impfung in christlichen Kliniken

Unterdessen wurde am Donnerstag auch im Theresien- und im Diakonissenkrankenhaus mit Impfungen an Mitarbeitern begonnen, die Kontakt zu Corona-Patienten haben. Dieter Schilling, Ärztlicher Direktor der beiden christlichen Häuser, lobte die hohe Impfbereitschaft sowie „die großartige Arbeit unter schwierigen Bedingungen“.

