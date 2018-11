Visionäre Hüterin eines Schatzes

Kaum ist die Entscheidung in Thüringen gefallen, da läuft Ulrike Lorenz (55) zu Hochform auf. Sie wolle als Präsidentin der Klassik Stiftung Weimar (KSW) „weg von der Rekonstruktion der Vergangenheit und hin zur Gegenwart“, erklärt sie bei der Pressekonferenz im Goethe-Nationalmuseum vor rund 50 Anwesenden. Und dann fügt Mannheims amtierende Kunsthallendirektorin hinzu: „Die Stiftung ist Hüter eines national relevanten Schatzes. Sie muss Signale setzen in der deutschen Öffentlichkeit. Sie muss aber auch ein modernes Deutschland in die Welt transportieren.“

Dabei spricht Lorenz sogar davon, dass man es bei derartigen Wissenskombinaten immer mit „politisch Handelnden zu tun“ habe: „Wir haben, heute mehr denn je, eine Verantwortung für die Demokratie. Das gilt für die Klassik Stiftung Weimar noch mehr als für die Kunsthalle Mannheim.“

Für Thüringens Kulturminister und Stiftungsratsvorsitzenden Benjamin-Immanuel Hoff (Linke) ist sie „einfach die Beste“. Deswegen habe sie der Stiftungsrat nach einem langen Findungsprozess einstimmig zur Nachfolgerin des am 31. Juli 2019 in den Ruhestand ausscheidenden Hellmut Seemann (64) gewählt. Hoff lässt keinen Zweifel daran, dass Lorenz am 1. August tatsächlich antritt: „Die Verhandlungen werden nicht so asymmetrisch geführt werden, dass man sich nicht einigen wird.“

Für Lorenz habe nicht nur gesprochen, dass sie als „authentische Person“ eine eigene Handschrift habe erkennen lassen, dass sie den Blick nach vorne richte und Themen wie die Digitalisierung in den Fokus rücke. Lorenz, so der Minister, habe es in Mannheim auch geschafft, „privates Kapital zu akquirieren“.

Lorenz, die ihre Stärken im strategischen Denken und Steuern sieht, wird mehr als 20 Museen, Schlössern, historischen Häusern und Parks sowie den Sammlungen der Literatur und Kunst vorsitzen. Einen entscheidenden Vorteil für ihr Wirken sieht sie darin, dass sie im Osten und Westen der Republik gelebt hat. Im Westen habe sie „ein gewieftes Umgehen mit den Menschen“ gelernt: „Ich bin visionäre Pragmatikerin. Wie Ideen in die Welt kommen, hat immer etwas mit Menschen zu tun. Man kann das nicht allein machen. Man braucht immer Mittäter.“

Und die sind jetzt in Mannheim enttäuscht. Als „schmerzlichen Verlust“ beklagt ein sichtlich enttäuschter Manfred Fuchs Lorenz‘ Weggang. Der Ehrenvorsitzende des Stiftungsrats der Stiftung Kunsthalle hat mit ihr den Neubau am Friedrichsplatz maßgeblich vorangetrieben. „Nach der erfolgreichen Errichtung des Neubaus, der Neupräsentation der Sammlungen und den ersten Sonderausstellungen wäre wünschenswert, dass sie noch für einige Jahre in Mannheim bleibt“, so Fuchs. Ohnehin bleibe abzuwarten, wie sich die Stadt Mannheim zur Auflösung des bis Ende 2023 geltenden Vertrags von Lorenz verhalte und wie die Verhandlungen in Weimar liefen. Dabei werde Lorenz „zwischen ihrem erfolgreichen Wirken und nachdrücklichem Bekenntnis zur Kunsthalle Mannheim und dem ergangenen Ruf zur bedeutenden Stiftung Klassik Weimar abzuwägen haben“, so Fuchs.

„Ich schätze sie sehr“

Auch Verena Eisenlohr, Vorsitzende des Förderkreises Kunsthalle, „würde es außerordentlich bedauern, wenn Ulrike Lorenz die Kunsthalle in Mannheim verlässt“, sagt sie auf Anfrage, „denn ich schätze sie sehr.

Dass Lorenz auch in Weimar Mittäter brauchen und viel zu tun haben wird, zeigt allein, dass das neue Bauhaus-Museum bei der Eröffnung 2019 nicht fertig sein wird, dass viele Bauten saniert werden müssen – und auch, dass beim modern eingerichteten Goethe-Nationalmuseum, in dem die Pressekonferenz gestern Nachmittag stattfand, weder an W-LAN noch an ein verfügbares Mobilnetz gedacht wurde.

