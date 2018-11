Visionen für Europa

Beim einem deutsch-französischen Europaforum am 15. November an der Universität Mannheim haben Studierende und Bürger die Gelegenheit, gemeinsam mit Experten aus der Politik ihre Visionen von Europa zu diskutieren. Die gesammelten Ideen werden dann im April 2019 bei einem Ideenwettbewerb in Berlin vorgestellt. Der Siegervorschlag des Wettbewerbs soll an das Europäische Parlament weitergereicht werden. Ob Brexit, Flüchtlingskrise oder radikale Parteien – Europa steht vor vielen Herausforderungen. Um diese und andere Fragen geht es bei dem Forum, das ab 18.30 Uhr im Fuchs-Petrolub-Festsaal (O 138, Schloss Ostflügel) stattfindet. Dabei geben die Europa-Experten Franziska Brantner, Bundestagsabgeordnete und europapolitische Sprecherin der Grünen, und Frédéric Petit, Abgeordneter der Nationalversammlung der Franzosen im Ausland, ein kurzes Statement zu ihrer Vision von Europa. Im Anschluss haben dann die Teilnehmer das Wort, sie können gemeinsam mit den Experten Ideen entwickeln, Kritik üben und Lösungsvorschläge für Europa erarbeiten. red/scho

