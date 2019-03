Viviane Hagner spielt bei Schlosskonzert

Viviane Hagner gehört zu den profiliertesten Musikerinnen ihrer Generation. Zwischen 2009 und 2013 war sie Professorin für Violine an der Universität der Künste in Berlin, seit 2013 lehrt sie an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Mannheim. Beim 5. Mannheimer Schlosskonzert der Saison spielt sie gemeinsam mit dem Mannheimer Schlagwerk und dem Kurpfälzischen Kammerorchester Stücke von Anton Arensky, Peter Tschaikowksy, Camille Saint-Saëns und Rodion Schtschedrin. Für das Konzert am kommenden Sonntag, 10. März, um 18 Uhr im Rittersaal des Schlosses verlost der „MM“ dreimal zwei Karten. Einfach heute zwischen 13 und 24 Uhr unter 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, ggfs. abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz) anrufen, das Stichwort „Kammerorchester“ sowie Name, Adresse und Telefonnummer nennen. Die Gewinner werden morgen zwischen 14 und 15 Uhr benachrichtigt und müssen persönlich erreichbar sein. red/lok

